Subira Isiyo na Mwisho, Kama Mzunguko wa Mishale ya Saa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Aya hii tukufu, au kwa tafsiri iliyo bora zaidi, kauli hii yenye baraka «استعینوا بالصّبر و الصّلوة», katika Qur’ani Tukufu — katika Sura ya Al-Baqarah — imerudiwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni pale inapowahutubia Watu wa Kitabu, ambapo inasema:

«واستعینوا بالصّبر و الصّلوة و انّها لکبیرة الّا علی الخاشعین» (1)

Na sehemu nyingine ni pale inapowahutubia Waumini, ambapo inasema:

«یا ایّها الّذین امنوا استعینوا بالصّبر و الصّلوة انّ اللَّه مع الصّابرین» (2)

Kwanza, ni dhahiri kwamba umuhimu wa vipengele hivi viwili; kipengele cha subira na kipengele cha Swala, umepewa uangalizi, pamoja na athari zake katika yale ambayo jamii ya Kiislamu inaundwa kwa ajili ya kuyafikia; yaani malengo ya juu ya jamii ya Kiislamu.

Pili, kuna uhusiano kati ya vitu hivi viwili — subira na Swala — yaani kusimama imara na kuvumilia, pamoja na uhusiano na muunganiko wa moyo na roho na Chanzo cha uumbaji. Mambo haya mawili yanapatikana pamoja katika mkusanyiko wa aya hii, hasa katika sehemu inayohusiana na «یا ایّها الّذین امنوا».

Kabla ya aya hii tukufu, kuna aya tukufu inayosema:

«فاذکرونی اذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون» (3)

Ambayo inazungumzia kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumshukuru.

Baada ya aya hii tukufu, kuna suala la jihadi:

«و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللَّه اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون» (4)

Baada ya aya hii, zimekuja aya hizi mashuhuri:

«و لنبلونّکم بشی‌ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشّر الصابرین» (5)

«الّذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انّا للَّه و انّا الیه راجعون» (6)

Kisha:

«اولئک علیهم صلوات من ربّهم و رحمة» (7)

ambapo uhusiano kamili kati ya vipengele hivi viwili unaeleweka wazi kabisa kutokana na aya hizi; unapatikana kutokana na aya hizi. Kwa hiyo, umuhimu wa vipengele hivi viwili wenyewe ni mkubwa, na vilevile uhusiano wake.

Baadaye nitarudi kueleza kuhusu subira na kujadili zaidi kuhusu jambo hilo.

Lakini kuhusu uhusiano kati ya subira na Swala: bila shaka, ichukulieni Swala kwa maana yake pana; yaani kuelekeza fikra kwa Mwenyezi Mungu, kumkumbuka na kuwa na unyenyekevu; la sivyo, si sura ya Swala ambayo haina kumbukumbu ya Mwenyezi Mungu inayokusudiwa. Kwa hiyo, katika aya tukufu ambayo imezungumzia Swala, baada yake inasema:

«و لذکر اللَّه اکبر» (8)

Na pia:

«انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر» (9)

Hii ni miongoni mwa sifa za Swala; lakini kilicho kikubwa zaidi kuliko kuzuia machafu na maovu ni yenyewe kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ambako kunapatikana ndani ya Swala.

Swala hii, yaani kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kuelekeza fikra kwake, kuwa na unyenyekevu na kuwa na uhusiano wa moyo na Mwenyezi Mungu, ina athari katika kuimarisha subira.

Sasa, baada ya umuhimu wa subira — ambao bila shaka nyinyi marafiki tayari mnauelewa — kufahamika kwa mujibu wa aya, riwaya na dhana za Kiislamu, ndipo umuhimu wa Swala unapoonekana; na umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu unaonekana, na jinsi unavyoweza kuufanya msingi huu wa uthabiti na uimara — ambao ndiyo subira yenyewe — kuwa imara zaidi, wenye nafasi kubwa zaidi na wenye kukita zaidi ndani ya mioyo yetu, katika roho zetu, katika maisha yetu na katika upeo wa fikra zetu.

Kwa hiyo, katika Qur’ani pia mnaweza kuona:

«واصبر و ما صبرک الّا باللَّه» (10)

Bila shaka, neno «واصبر» limekuja mara nyingi katika Qur’ani, na ikiwa mtu angependa kuzisoma aya hizo, kila moja ni bahari ya maarifa.

Sasa aya hii tukufu:

«واصبر و ما صبرک الّا باللَّه»

Maana yake ni kwamba ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ndipo unaweza kuvumilia; yaani ustahimilivu huwa usio na mwisho pale unapounganishwa na chanzo kisicho na mwisho cha kumkumbuka Mwenyezi Mungu.

Ikiwa tutaunganisha subira — ambayo subira hapa ina maana ya kudumu, kusimama imara, kustahimili na kutorudi nyuma — na kile kituo cha kumkumbuka Mwenyezi Mungu, yaani chanzo kisicho na mwisho, basi subira hii haitakwisha tena.

Subira inapokuwa haijaisha, maana yake ni kwamba safari ya mwanadamu kuelekea vilele vyote haitapata kusimama wala kukatika.

Vilele hivi tunaposema, tunakusudia vilele vya dunia na Akhera, vyote viwili: kilele cha elimu, kilele cha utajiri, kilele cha nguvu za kisiasa, kilele cha kiroho, kilele cha kujitakasa kimaadili, na kilele cha kupanda kuelekea kwenye Arshi ya juu ya ubinadamu.

Hakuna hata kimoja kati ya hivi kitakachopata kusimama tena; kwa sababu kusimama katika harakati zetu kunatokana na kukosa subira. Vikosi viwili vya kimaada vinapokabiliana na kupanga safu zao dhidi ya kila kimoja, yule ambaye subira yake itaisha mapema atashindwa; na yule ambaye subira na upinzani wake vitaisha baadaye atashinda, kwa sababu atakutana na wakati ambao upande wa pili umepoteza subira yake.

Huu ni mfano ulio wazi na unaoonekana kabisa; na katika nyanja zote mambo yako hivyo hivyo.

Katika kukabiliana na matatizo, vikwazo vya kimaumbile, na vikwazo vyote vinavyokuwa kizuizi katika njia ya mwanadamu katika harakati zake zote za kufikia ukamilifu, ikiwa subira haitakwisha, basi kizuizi hicho ndicho kitakachokwisha.

Hii ndiyo maana ya kusemwa kwamba Uislamu utashinda. Hii ndiyo maana ya kauli:

«و انّ جندالله هم الغالبون» (11)

Maana yake ni hii. Majeshi ya Mwenyezi Mungu, Hizbullah, waja wa Mwenyezi Mungu na waja wake, kwa sababu ya uhusiano na muunganiko wao na chanzo hicho kisicho na mwisho, husimama imara mbele ya matatizo yote ambayo mwanadamu anaweza kushindwa nayo.

Wakati kusimama imara kunapokuwepo upande huu, kwa kawaida upande ule mwingine utakuwa na hali ya kuondoka na kudhoofika; kwa hiyo huu utapata ushindi juu yake.

Bila shaka, ikiwa jina letu ni Hizbullah au Majeshi ya Mwenyezi Mungu, lakini hatuna ule uhusiano na muunganiko huo, basi hakuna dhamana ya namna hiyo.

Kwa hiyo, ni lazima kuanzisha uhusiano huo. Hapa ndipo umuhimu wa Swala ulipo; hapa ndipo umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ulipo; na hapa ndipo umuhimu wa fursa ya mwezi wa Ramadhani ulipo.

Ni fursa ya kujijenga, fursa ya kuwa na taqwa, fursa ya kujaza akiba ya yakini ndani ya moyo. Katika dua za mwezi wa Ramadhani pia — dua za mchana na dua za usiku — mnaona jambo hili la kuongezeka kwa yakini likirudiwa.

Kwa hiyo, ni lazima kuitumia fursa hii kwa malengo haya.

Mambo haya yanapotimia, ndipo subira ya jamii ya Kiislamu, Umma wa Kiislamu na mja wa Kiislamu itakuwa ile inayoweza kushinda matatizo yote.

Wakati huo, katika uwanja wa siasa, katika uwanja wa uchumi, katika uwanja wa maadili na katika uwanja wa kiroho, jamii hii itasonga mbele.

Huu ndio ukweli uliopo. Tunapaswa kujisogeza sisi wenyewe karibu na ukweli huu.

Chanzo: Hotuba ya Kiongozi Shahidi katika mkutano na Marais wa mihimili mitatu ya dola na viongozi wa mfumo, tarehe 1387/06/19.

Marejeo ya Aya za Qur’ani:

1. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 45

وَاستَعینوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ ۚ وَإِنَّها لَکَبیرَةٌ إِلّا عَلَی الخاشِعینَ

Tafsiri: Tafuteni msaada kwa subira na Swala; na hakika jambo hili ni zito isipokuwa kwa wanyenyekevu.

2. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 153

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا استَعینوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرینَ

Tafsiri: Enyi mlioamini! Tafuteni msaada kwa subira na Swala! Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye subira.

3. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 152

فَاذکُرونی أَذکُرکُم وَاشکُروا لی وَلا تَکفُرونِ

Tafsiri: Basi nikumbukeni, nami nitawakumbuka! Na nishukuruni wala msinikufuru.

4. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 154

وَلا تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتٌ ۚ بَل أَحیاءٌ وَلٰکِن لا تَشعُرونَ

Tafsiri: Wala msiwaite waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni wafu. Bali wao wako hai, lakini nyinyi hamtambui.

5. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 155

وَلَنَبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَراتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّابِرینَ

Tafsiri: Na bila shaka tutawajaribu kwa jambo katika hofu na njaa, na upungufu wa mali, nafsi na matunda. Na wabashirie wenye subira.

6. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 156

الَّذینَ إِذا أَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

Tafsiri: Ambao unapowafika msiba husema: Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake Yeye tutarejea.

7. Sura Tukufu ya Al-Baqarah, Aya ya 157

أُولٰئِکَ عَلَیهِم صَلَواتٌ مِن رَبِّهِم وَرَحمَةٌ ۖ وَأُولٰئِکَ هُمُ المُهتَدونَ

Tafsiri: Hao juu yao ziko rehema na baraka kutoka kwa Mola wao, na hao ndio walioongoka.

9. Sura Tukufu ya Al-Ankabut, Aya ya 45

اتلُ ما أوحِیَ إِلَیکَ مِنَ الکِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ ۖ إِنَّ الصَّلاةَ تَنهیٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَرِ ۗ وَلَذِکرُ اللَّهِ أَکبَرُ ۗ وَاللَّهُ یَعلَمُ ما تَصنَعونَ

Tafsiri: Soma uliyofunuliwa katika Kitabu na usimamishe Swala. Hakika Swala hukataza mambo machafu na maovu, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu ni kukubwa zaidi. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyafanya.

10. Sura Tukufu ya An-Nahl, Aya ya 127

وَاصبِر وَما صَبرُکَ إِلّا بِاللَّهِ ۚ وَلا تَحزَن عَلَیهِم وَلا تَکُ فی ضَیقٍ مِمّا یَمکُرونَ

Tafsiri: Na subiri, na subira yako si kwa mwingine isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Wala usihuzunike kwa ajili yao, wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya wanayoyapanga.

11. Sura Tukufu ya As-Saffat, Aya ya 173

وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الغالِبونَ

Tafsiri: Na hakika majeshi yetu ndio wenye kushinda.