Trump Arudia Tena Dai la Kushindwa kwa Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Donald Trump, Rais wa Marekani, katika hotuba yake ya leo Jumanne, akisisitiza kwamba vita dhidi ya Iran vitaandikwa katika historia ya Marekani kama moja ya hatua muhimu zaidi, alisema kuwa vita hivyo vitamalizika hivi karibuni na kwamba Iran iko katika hali mbaya sana.

Katika kuendelea na hotuba yake kuhusu Iran, alisema: “Katika miaka ijayo, wataandika historia ya nchi yetu na watasema kwamba vita vya Iran vilikuwa moja ya hatua muhimu zaidi tulizochukua.”

Trump aliendelea kusisitiza kwamba vita hivyo havitadumu kwa muda mrefu, akisema: “Vita vya Iran vitamalizika hivi karibuni sana.”

Rais huyo wa Marekani pia alizungumzia mpango wa nyuklia wa Iran, akisema: “Iran haitawahi kupata silaha za nyuklia; wako katika hali mbaya sana, hali mbaya mno. Jambo hili litamalizika hivi karibuni.”

Iran imekuwa ikieleza kwa miaka kwamba mpango wake wa nyuklia una madhumuni ya amani na kwamba haina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa upande mwingine, Marekani, ambayo ni miongoni mwa nchi zenye silaha nyingi zaidi za nyuklia duniani, imeishambulia mara mbili katika mwaka uliopita mitambo ya nyuklia ya Iran iliyokuwa chini ya uangalizi wa Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki (IAEA).