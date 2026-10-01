Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza leo Alhamisi kwamba vikosi vyake vimeshambulia kituo cha data cha “Hosting UA” mjini Odesa, ambacho kilikuwa kinatumiwa na Ukraine kwa ajili ya kuchakata taarifa za kijasusi na huduma za kijeshi za Ukraine.

Wizara hiyo katika taarifa yake ilisema: “Kituo cha usafirishaji na vifaa cha ‘Renta Logistics’ mjini Kyiv kilishambuliwa, ambapo kilikuwa kimeanzisha eneo la kazi kwa ajili ya kutengeneza boti zisizo na rubani.”

Aidha, vikosi vya Urusi vimeshambulia meli moja iliyokuwa imebeba vifaa vya kijeshi na bidhaa zenye matumizi mawili kwa ajili ya vikosi vya Ukraine katika bandari ya Chornomorsk.

Urusi Yaripua Ndege zisizo na Rubani 330 za Ukraine

Vilevile, mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi iliharibu ndege zisizo na rubani 330 za Ukraine wakati wa usiku katika mikoa ya Bryansk, Belgorod, Smolensk, Kaluga, Tula, Kursk, Tver, Lipetsk, Oryol, Tambov na Astrakhan, pamoja na mkoa wa Moscow, Jamhuri ya Crimea na juu ya Bahari Nyeusi.

Jana Jumatano, mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi pia ilidungua mabomu matatu ya angani yanayoongozwa, kombora moja la mfumo wa HIMARS wa Marekani, pamoja na ndege zisizo na rubani 768 zenye mabawa yasiyokunjika.