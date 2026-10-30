Hezbollah imepongeza ushindi wa Luiz Inácio Lula da Silva

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Harakati ya Hezbollah ya Lebanon, katika taarifa yake, imepongeza ushindi wa Luiz Inácio Lula da Silva katika uchaguzi wa urais wa Brazil na wananchi wa nchi hiyo kumrejeshea imani yao. Aidha, harakati hiyo imekaribisha uamuzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu kumaliza vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba.

Katika taarifa hiyo, Hezbollah ilieleza kuwa ushindi wa Lula da Silva unaakisi matakwa na uchaguzi wa kidemokrasia wa wananchi wa Brazil. Pia ilipongeza misimamo yake ya kuunga mkono haki za mataifa, uhuru na haki ya kujitawala.

Harakati hiyo ilitaja hasa misimamo ya Rais wa Brazil ya kuunga mkono haki ya Wapalestina, kupinga utawala wa mabavu wa Marekani na kulaani vita vya uharibifu vinavyoendeshwa na utawala wa Kizayuni dhidi ya wananchi wa Palestina.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa wananchi wa Brazil kumrejeshea imani Lula da Silva kunaonyesha mshikamano wao na maamuzi ya kitaifa na huru, pamoja na kukataa utawala na maagizo kutoka nje ya nchi.

Hezbollah pia ilikaribisha uamuzi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa kutaka kumalizwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Cuba, na kupongeza wananchi wa Cuba kwa hatua hiyo. Harakati hiyo iliuelezea uamuzi huo kuwa ushindi wa haki na uadilifu baada ya miongo kadhaa ya vikwazo, shinikizo na ukandamizaji.

Harakati hiyo ilisisitiza kuwa sera ya Marekani ya kuweka vikwazo, kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine na kujaribu kuilazimisha mataifa kujisalimisha ni mfano wa ugaidi wa kimataifa na ukiukaji wa haki za binadamu. Pia ilisema sera hizo zinatilia mashaka madai ya Washington kuhusu kutetea demokrasia na uhuru.

Hezbollah ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kukabiliana na mwenendo huo ili kulinda misingi iliyobaki ya sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu.

Katika sehemu nyingine ya taarifa hiyo, Hezbollah ilipongeza misimamo inayosisitiza kuheshimu sheria za kimataifa, kupinga vita na uvamizi, pamoja na kuunga mkono haki za mataifa na malengo yao ya haki.

Katika muktadha huo, harakati hiyo ilisisitiza tena uungaji mkono wake kwa suala la Palestina na haki ya wananchi wa Palestina ya kupata uhuru, kujitawala na kupinga uvamizi.

Mwisho, Hezbollah ilisisitiza nia yake ya kuimarisha uhusiano wa kirafiki na ushirikiano kati ya Lebanon, Brazil na Cuba. Ilieleza kuwa ushirikiano huo unaweza kuhudumia maslahi ya wananchi wa nchi hizo, kuimarisha misingi ya mamlaka ya kitaifa, uhuru na haki, na kusaidia kujenga mahusiano ya kimataifa yanayotegemea kuheshimiana na kupinga sera za kiutawala na za kutawala mataifa mengine.