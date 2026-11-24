Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sheikh Sayyid Javad Naqvi, mkuu wa Harakati ya Uamsho wa Umma wa Mustafa (s.a.) nchini Pakistan, akizungumzia uvamizi wa muungano wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen, amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za Marekani za kudhoofisha Fronti ya Muqawama. Amesisitiza kuwa Marekani ilishindwa kufikia malengo yake dhidi ya Muqawama katika vita na Iran, na sasa inawatumia washirika wake kutekeleza malengo hayo.

Alisema katika juhudi hizo, Marekani inatumia mbinu zisizofaa, zikiwemo kuchochea mifarakano ya kimadhehebu na kutumia matukufu ya Kiislamu, kama Haram mbili Tukufu, kama nyenzo za vita. Alieleza kuwa watu wanaochochea chuki na migawanyiko miongoni mwa Waislamu kwa hakika wanatekeleza ajenda ya Marekani, ambayo kupitia kwao inalenga kufikia malengo yake na kuisukuma eneo hilo katika machafuko; malengo ambayo Fronti ya Muqawama imekuwa ikizuia yasitimie.

Naqvi, akizungumzia mpango wa “Bodi ya Amani” wa Donald Trump, alisema moto unaotokana na Bodi hiyo umeiweka Mashariki ya Kati katika hatari ya kukumbwa na maangamizi. Alisisitiza kuwa Marekani ndiyo chanzo kikuu cha matatizo ya eneo hilo, na kwamba mikono yake imechafuliwa na damu ya Waislamu wasio na hatia.

Mkuu huyo wa Harakati ya Uamsho wa Umma wa Mustafa (s.a.), akisisitiza kuwa Muqawama wa Yemen haupaswi kutazamwa kama mzozo wa kikanda au wa kimadhehebu pekee, alisema kupuuza uhalisia wa suala hili ni kufumbia macho kiini chake, kwani msingi wa Muqawama wa Yemen ni kulinda mamlaka ya taifa, haki ya kujitawala na kupambana na uingiliaji wa Marekani.

Katika sehemu nyingine ya kauli yake, Naqvi aliitahadharisha Pakistan dhidi ya kujiingiza katika njama ya Marekani inayofanywa kwa kisingizio cha kulinda Haram mbili Tukufu. Alisisitiza kuwa viongozi wa Pakistan, kabla ya kujiunga na muungano wowote au kushiriki katika vita, wanapaswa kuzingatia maslahi ya taifa, amani ya kikanda na maslahi mapana ya Umma wa Kiislamu.

Naqvi pia alitaka kuwepo kwa mchango wenye ufanisi katika mapambano ya kiitikadi na kimawazo dhidi ya kile alichokiita “jeshi la Marekani la ugaidi, ukimadhehebu na takfiri” nchini Pakistan. Alisema vyombo vya habari, wanazuoni, vyuo vikuu na wasomi wanapaswa kushirikiana katika kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, ili kuzuia mipango ya Marekani ya kulisukuma eneo hilo kuelekea maangamizi.