Kumbukumbu ya Shahada ya Imam Hasan al-Askari (AS)

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Imam Hasan al-Askari (AS) ni Imam wa 11 katika mlolongo wa Maimamu wa Ahlul Bayt (AS). Alizaliwa na kuishi katika mazingira ya ulinzi mkali mjini Samarra, Iraq, chini ya dola ya Bani Abbas. Kunia yake ni Abu Muhammad, na alipewa lakabu ya al-Askari kwa sababu ya kuishi eneo la kijeshi (Askar). Alipokea uongozi wa Uimamu akiwa na umri wa miaka 22 baada ya baba yake, Imam Ali al-Hadi (AS), kuuawa shahidi.

Malengo ya Mitume na Maimamu

Moja ya malengo yao ni kusimamisha uadilifu na usawa katika jamii. Kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Maimamu, jamii haiwezi kusimama bila ya uongozi wa Imam mwadilifu atakayeongoza masuala ya kidini na kijamii. Imam ni mlinzi wa sheria na mwongoza watu kuelekea haki na mafanikio.

Nafasi ya Imam katika jamii

Imam Sadiq (AS) amesema kuwa ardhi haiwezi kukosa Imam; kwani yeye ndiye anayekamilisha dini na kurekebisha upotofu.

Imam ni taa ya uongofu, anayesimamia nidhamu na kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye giza la upotofu wa kifikra na kimaadili.

Imam Hasan al-Askari (AS) – Mfano wa nuru ya uongofu

Alilelewa chini ya udhibiti wa watawala dhalimu lakini aliendelea kuongoza wafuasi wake kwa hekima na maarifa.

Alijulikana kwa ukarimu , kama inavyoonekana kwenye kisa cha Abu Hashim Jaafari aliyepatiwa msaada bila hata kuomba.

Alisisitiza kutambua haki za ndugu , uaminifu , ibada ya kweli , na kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi .

Alikataa kusalimu amri mbele ya watawala madhalimu na alitayarisha mazingira kwa ajili ya kipindi cha Ghaiba ya Imam Mahdi (AS), mwanawe.

Mafundisho ya Imam Hasan al-Askari (AS)