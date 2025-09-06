Kiongozi wa Ansarullah: Kuwasaidia Wapalestina Wanaodhulumiwa Ni Wajibu wa Mataifa ya Kiislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Sayyid Abdulmalik al-Houthi, kiongozi wa harakati ya Ansarullah nchini Yemen, amesema kuwa kuwasaidia watu wa Palestina wanaokandamizwa ni jukumu la kila taifa la Kiislamu.

Akizungumza siku ya Maulidi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w), Al-Houthi alitoa hotuba yake siku ya Alhamisi mbele ya hadhira kubwa, ambapo alilaani vikali jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza.

"Wazayuni, kwa msaada wa Marekani, wanaendesha mashambulizi ya kinyama ya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina wa Gaza", alisema.

Aliongeza kuwa utawala wa Kizayuni unafanya jinai hizi waziwazi mbele ya macho ya dunia, huku ukiendelea kuvunja heshima ya Msikiti wa Al-Aqsa kwa uvamizi wa kila siku.

Al-Houthi alikosoa wale ambao hawaoni hatari ya kulegeza msimamo au kushirikiana kwa njia yoyote na adui wa Kizayuni, akisisitiza kuwa:

“Hali ya Wapalestina inaonesha kiwango cha kuporomoka kwa maadili katika ulimwengu wa Kiislamu, uliodhoofishwa na vita laini vya kishetani.”

Pia alieleza kuwa kuporomoka kwa Ummah wa Kiislamu kulianza pale walipoacha kushikamana na Qur'ani Tukufu na mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w).

“Mara matatizo ya Waislamu yanapoanza, huwa ni matokeo ya kugeuka mbali na Qur’an na mwongozo wa Mtume. Suluhisho la kweli ni kurejesha uhusiano wa dhati na Qur’an na Sunnah ya Mtume (s.a.w.w).”