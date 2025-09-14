Wimbi la Kukatisha Ushirikiano wa Vyuo Vikuu Duniani na Israel

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kufuatia hali ya Gaza, idadi kubwa na inayoendelea kuongezeka ya vyuo vikuu na taasisi za kielimu duniani imekatisha mahusiano yao na taasisi za Kizayuni.

Kuanzia Brazil hadi Ulaya, vyuo vikuu vya Norway, Ubelgiji, Uhispania, pamoja na Chuo Kikuu cha Trinity cha Dublin vimesitisha ushirikiano wao.

Chuo Kikuu cha Amsterdam kimefuta mpango wa kubadilishana wanafunzi na Chuo Kikuu cha Kiebrania cha Yerusalemu, huku Jumuiya ya Ulaya ya Wanaanthropolojia wa Kijamii ikitangaza marufuku ya aina yoyote ya ushirikiano na Israel.