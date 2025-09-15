Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani atazuru Qatar kesho

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Maafisa wawili wa serikali waliiambia Washington Post kwamba Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, anatarajiwa kufanya ziara nchini Qatar kesho, baada ya safari yake ambayo alianza Jumapili nchini Israel.

Ziara ya Rubio mjini Tel Aviv, ambayo ilipangwa muda mrefu kabla ya shambulio la Israel dhidi ya Doha Jumanne iliyopita, haikuchukuliwa kama hatua ya lawama.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ijumaa iliyopita alisema kuwa Rubio atasisitiza malengo ya pamoja ya Israel na Marekani, na anataka kuhakikisha kuwa Hamas haitarudi tena madarakani Gaza na kwamba mateka wa Kiyahudi walioko Gaza wataletwa nyumbani.

Baada ya shambulio lililoshindikana dhidi ya Doha – ambalo Trump aliliita “mkutano wa moto” na ambalo lililenga viongozi wa Hamas katika mji mkuu wa Qatar – Trump alimpa ushauri Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel.

Trump aliwaambia waandishi wa habari: “Qatar ni mshirika mzuri sana. Kwa hiyo Israel na wengine wanapaswa kuwa waangalifu. Tunaposhambulia watu, tunapaswa kuwa waangalifu.”

Akaongeza: “Kukabiliana na Hamas ni juu ya Israel, lakini wanapaswa kuwa waangalifu. Israel inapaswa kuwa makini na kufikiria kwa undani kuhusu ni nani wanayemshambulia.”

Wakati huohuo, Thomas Barrack, mjumbe maalum wa Marekani nchini Syria, akiwakilisha Rais Donald Trump na Marco Rubio, Jumatatu alieleza kuunga mkono kwake Qatar na Waziri Mkuu wake.

Trump mwanzoni aliikosoa Israel kwa shambulio lake lisilo la kawaida Jumanne iliyopita dhidi ya Doha, ambapo wajumbe wa mazungumzo walikuwa wakijaribu kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza.