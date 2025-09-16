Javier Bardem na Wasanii wa Hollywood Walaani Mauaji ya Kimbari ya Israel Katika ukanda wa Gaza - Wakiwa katika Hafla ya Tuzo za Emmy 2025

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tuzo za Emmy, ambazo ni tuzo mashuhuri zaidi kwa vipindi na mfululizo wa televisheni duniani, zilifanyika tarehe 14 Septemba 2025. Katika hafla hiyo, Javier Bardem, mwigizaji maarufu kutoka Uhispania, alijitokeza kwenye "red carpet" (zulia jekundu) akiwa amevaa kofia ya Kipalestina (chafia), na kwa ujasiri akatoa ujumbe wake wa kisiasa.

Bardem, ambaye aliteuliwa kwa tuzo ya Muigizaji Bora Msaidizi kwa uigizaji wake katika mfululizo wa "Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez", alitumia fursa hiyo ya kimataifa kulaani vikali ukatili na mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya watu wa Gaza.

"Hili ni mauaji ya kimbari - na dunia inapaswa kuchukua hatua" Katika mahojiano na vyombo vya habari, Bardem alisema:

"Chama cha Kimataifa cha Wataalamu wa Mauaji ya Kimbari kimekubali rasmi kwamba kile kinachotokea Gaza ni mauaji ya kimbari. Kwa hiyo, tunatoa wito wa vikwazo vya kidiplomasia na kibiashara, na mashinikizo madhubuti dhidi ya Israel."

Alinyanyua ngumi yake juu mara kadhaa kama ishara ya mshikamano na mapambano, na akaendelea kuonyesha wazi msaada wake kwa watu wa Palestina mbele ya kamera.

Kujiunga na Kampeni ya "Watengenezaji Filamu kwa Palestina" Bardem pia amejiunga na kampeni ya "Film Workers for Palestine", kundi lenye zaidi ya wataalamu 1,400 wa tasnia ya filamu, ambao wameamua kutojihusisha na kampuni au taasisi zinazoshirikiana katika ukandamizaji na mauaji ya watu wa Palestina.

Alifafanua kuwa lengo la kampeni hiyo sio kupiga marufuku watu binafsi, bali ni kupinga taasisi na mashirika yanayosaidia utawala wa Kizayuni.

Wasanii Wengine Pia Waungana: “Palestina Huru!”

Hannah Einbinder, mshindi wa tuzo ya Emmy kwa Muigizaji Bora Msaidizi Mwanamke, alipanda jukwaani na kufoka kwa sauti kubwa: "Palestina Huru!"

Pia, Megan Stalter, mwigizaji maarufu wa vichekesho, alionyesha msaada wake kwa watu wa Gaza, akiongeza wimbi la mshikamano lililohisiwa ukumbini.

Hollywood na Mabadiliko ya Msimamo wa Kimaadili

Hatua ya Javier Bardem na wasanii wengine inaashiria kuongezeka kwa sauti za kimataifa dhidi ya uvamizi na jinai za Israel huko Gaza.

Inaonyesha kuwa hata katika majukwaa ya burudani na sifa kama Hollywood, bado kuna nafasi ya kupaza sauti kwa ajili ya haki, utu na uhuru wa watu waliodhulumiwa.