Jina la Nasrallah limehusishwa na usalama na uaminifu / Silaha za Hezbollah zitaendelea kuwa sehemu ya mlingano wa Lebanon na eneo la kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Imefika mwaka mmoja tangu kuuawa shahidi kwa moja ya nguzo muhimu za mapambano na uhuru, Sayyid Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon. Kwa uongozi na ushujaa wake, si tu alibadilisha hesabu za Lebanon na kanda, bali pia aliacha athari kubwa kwa fikra za mataifa kuhusu ubeberu na uzayuni.

Profesa Taysir Hamiyeh, msomi na mtafiti Mlibanoni katika Chuo Kikuu cha Maastricht – Uholanzi, katika mahojiano na ABNA amechambua vipengele vya shakhsia ya Sayyid Hassan Nasrallah, nafasi yake ya kipekee katika kuongoza Hizbullah na mhimili wa muqawama (ukinzani), pamoja na hali ya sasa ya Hizbullah chini ya uongozi wa Sheikh Naeem Qasim.

Athari za kumpoteza Sayyid Hassan Nasrallah kwa mhimili wa muqawama

Hamiyeh alibainisha kuwa:

Kwanza: Nasrallah alikuwa kiongozi mwenye mvuto mkubwa wa kisiasa na kijamii, aliyeweza kuunganisha vipengele mbalimbali vya mhimili wa muqawama chini ya fikra moja. Upotevu wake ulihitaji viongozi wengine kutoka Iran, Iraq, Yemen na Syria kuibua nafasi kubwa zaidi ili kuziba pengo lililobaki.

Pili: Kwa upande wa Hizbullah, chama kilipoteza kiongozi wa kihistoria aliyesimamia vita vikubwa dhidi ya uvamizi wa Israel na kudumisha mizani kati ya siasa, jeshi na jamii. Ingawa Hizbullah ina muundo madhubuti, bado wafuasi walihisi pengo kubwa hasa ikizingatiwa jina la Nasrallah lilihusiana na amani na kuaminika.

Tatu: Kwa mhimili mzima wa muqawama, kifo chake kilisababisha uimarishaji wa dhana ya “uongozi wa pamoja.” Hata hivyo, walipoteza nguzo muhimu ya vita vya kisaikolojia na vya habari kwani Nasrallah alikuwa bingwa wa kutumia neno kama silaha.

Nne: Athari za kikanda na kimataifa pia ziliguswa; wapinzani waliona nafasi ya kudhoofisha muqawama, lakini shahada yake iliongeza roho ya “alama ya mapambano” na kuhamasisha vizazi vipya kujiunga na ukinzani.

Kwa jumla, kufariki kwake kilikuwa mshtuko mkubwa, lakini hakikuua njia ya Hizbullah wala mhimili wa muqawama.

Athari za shakhsia ya Sayyid Nasrallah katika jamii ya Lebanon

Kwa Waislamu wa Kishia: Alionekana kama nembo ya heshima na ukinzani, akiwapa ujasiri na kujenga imani yao ya kulinda uhuru na uhodari wa Lebanon.

Kwa Wasunni: Pamoja na tofauti za kisiasa, unyenyekevu wake na kuepuka siasa za kimadhehebu kulimfanya akubalike hasa baada ya mafanikio dhidi ya Israel. Hata wapinzani wa kisiasa walimheshimu binafsi.

Kwa Wakristo na Wamaruni: Aliweza kufungua njia za ushirikiano, ikiwemo muungano na Harakati ya Kitaifa Huru ya Michel Aoun. Wengi walikiri nafasi yake ya kulinda Lebanon dhidi ya uvamizi wa Israel. Ingawa vyama pinzani vya Kikristo vilimchora kama tishio, shakhsia yake iliendelea kupenya mipaka ya kimadhehebu na kujenga nembo ya kitaifa.

Mtazamo wa wanasiasa na mjadala wa silaha za Hizbullah

Hamiyeh alisema kuwa wanasiasa wengi – washirika au wapinzani – walimwona Nasrallah kama kiongozi wa kipekee asiyeachwa nje ya hesabu za ndani au za kikanda.

Kuhusu wito wa “silaha ziwe za serikali pekee,” mara nyingi hutumika kama shinikizo la kisiasa, kwani ukweli ni kuwa silaha za Hizbullah zimefungamana na mlingano wa kikanda. Marekani na Israel huendelea kuzitaja kama tishio, na hufanya shinikizo kwa Lebanon kulihusisha suala hili katika maamuzi yake ya ndani.

Mafanikio ya Nasrallah na Hizbullah

Kwa mujibu wa Profesa Hamiyeh:

Aliibadilisha Hizbullah kuwa nguvu ya kijeshi na kisiasa yenye hadhi ya kikanda, na kuwa tishio kwa Israel. Alipanua mhimili wa muqawama kuwa mtandao thabiti wa kikanda. Aliifanya Hizbullah kuwa mchezaji mkuu katika siasa za Lebanon. Aliiongoza Hizbullah kufukuza Israel kutoka kusini mwa Lebanon (2000) na kuanzisha mlingano wa kuzuia vita baada ya 2006. Aliisaidia Lebanon kujiepusha na uvamizi wa makundi ya kigaidi.

Pamoja na hayo, mashinikizo ya Marekani, Israel na washirika wao wa Kiarabu yaliendelea, yakiwemo vikwazo vya kiuchumi, mzozo wa kifedha na kampeni za habari dhidi ya Hizbullah.

Hali ya sasa ya Hizbullah chini ya Sheikh Naeem Qasim

Uongozi umehamia zaidi kwenye “uongozi wa pamoja” badala ya kutegemea shakhsia moja.

Sheikh Qasim ana uzoefu mkubwa wa kiutendaji, ingawa hana mvuto wa karismatiki sawa na Nasrallah.

Hizbullah bado ina nguvu kijeshi, kisiasa na kijamii, na licha ya njama kubwa za Marekani, Israel na washirika wao, bado inaungwa mkono na wafuasi wake wa ndani na inabaki kuwa nguzo kuu ya mhimili wa muqawama katika kanda.

Je, silaha za Hizbullah zitaondolewa?

Profesa Hamiyeh alisisitiza kuwa: Hapana. Historia imeonyesha Hizbullah haitakubali kuachana na silaha zake, kwani ndizo dhamana kuu za kuzuia uvamizi wa Israel na kulinda raia wa Lebanon. Hata kama majadiliano yatakuwepo, yatahusiana zaidi na “kuweka mlingano kati ya silaha na serikali” na siyo “kuziondoa.”

Kwa hivyo, silaha za muqawama zitabakia kuwa sehemu ya mlingano wa Lebanon na kanda kwa miaka ijayo.