Jeshi la Israel ladaiwa kumuua “Muhammad Akram Arabiyeh” mwanachama wa Kikosi cha Rizwan cha Hezbollah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, jeshi la utawala wa Kizayuni lilitangaza kuwa lilifanya shambulio la anga usiku wa jana katika eneo la al-Qulay‘a, likimlenga Muhammad Akram Arabiyeh, mwanachama wa Kikosi cha Rizwan, na kumuua shahidi.

Katika taarifa yake, jeshi la Israel lilidai kuwa Arabiyeh alikuwa akijihusisha na kurejesha miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah, na likatuhumu shughuli zake kuwa ni “ukiukaji wa makubaliano kati ya Israel na Lebanon.”

Aidha, kwa kurudia madai yake yasiyo na msingi, Israel iliutaja muqawama wa Kiislamu wa Lebanon kuwa ni “kikundi cha kigaidi,” na mauaji hayo ikayaita “hatua ya kuondoa tishio dhidi ya Israel.”

Kikosi cha Ridhwan: Uti wa mgongo wa Muqawama Kusini mwa Lebanon

Kikosi cha Ridhwan ni moja ya vitengo vya kipekee vya Hezbollah vinavyohusika moja kwa moja na mapambano dhidi ya uvamizi wa Israel. Kikosi hiki kinaundwa na wapiganaji waliofunzwa kwa kiwango cha juu na wenye uzoefu mkubwa wa kivita, na kimekuwa nguzo kuu ya ulinzi wa Lebanon dhidi ya wavamizi wa Kizayuni.

Muhammad Akram Arabiyeh alikuwa miongoni mwa wapiganaji shupavu wa kikosi hicho ambaye katika miaka ya karibuni alishiriki katika oparesheni mbalimbali za muqawama na alijulikana kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Hezbollah.

Uvamizi unaoendelea chini ya kivuli cha makubaliano ya kusitisha mapigano

Israel inaendelea na mauaji ya makamanda na wapiganaji wa muqawama licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Hezbollah na Israel yaliyosainiwa mwezi Novemba uliopita kwa usalama wa Marekani na Ufaransa.

Makubaliano hayo yalitaka Hezbollah kuondoa wapiganaji wake kusini mwa Mto Litani na kupunguza shughuli za kijeshi katika eneo hilo.

Hata hivyo, Israel imepuuza makubaliano hayo kwa kuendelea na mashambulizi ya anga na kuweka jeshi lake katika maeneo ya kimkakati kusini mwa Lebanon, hatua inayolenga kudhoofisha muqawama wa Kiislamu wa Lebanon.

Msimamo wa Hezbollah: mauaji haya hayatadhoofisha mapambano

Hezbollah imesisitiza mara nyingi kwamba mauaji ya makamanda na wapiganaji wake hayatapunguza ari ya muqawama, bali yataimarisha zaidi dhamira ya kuendelea na jihadi na kulinda ardhi ya Lebanon.

Msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) umeendelea kuwa nguzo ya kimkakati kwa mhimili wa muqawama katika kukabiliana na uvamizi wa Israel na njama za Marekani pamoja na washirika wake katika eneo hili.