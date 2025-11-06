“Vikosi vya ulinzi vya Iran vimewashinda majeshi ya NATO katika vita vya siku 12”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-: Sardar Hasan Hasan-zadeh, Kamanda wa Kikosi cha Sepah Muhammad Rasulullah (s.a.w.w) cha Mkoa Mkuu wa Tehran, katika kumbukumbu ya mashujaa wa vikosi vya kivita vya Mkoa wa Tehran iliyofanyika katika ukumbi wa Fadak, alisema: “Wanaume waliotia ahadi kwa Mwenyezi Mungu na wakaendelea katika jihad au wakapata shahada wana nafasi ya juu mbele ya Mola wao Mtukufu.”

Akaongeza: “Tumeapa kusimama imara katika jihad na kukabiliana na ubeberu wa kimataifa. Baadhi ya wapiganaji walipata shahada katika vita vya ulinzi wa miaka minane, na wengine walipata shahada katika vita vya siku kumi na mbili, na njia ya muqawama bado inaendelea.”

Amesema kuwa lengo la kumbukumbu za mashahidi ni kuthibitisha uaminifu wa ahadi kwao, na kwamba wanajitolea kuendelea katika njia ya mapambano dhidi ya ubeberu wa dunia.

Akizungumzia historia ya kuundwa kwa Kikosi cha 20 Ramadan, alisema: “Katika kipindi cha vita vya kujihami, kikosi hiki kiliundwa kwa misingi ya usimamizi wa kijihadi, na kikosi cha kwanza cha kivita kilianzishwa humo. Kwa hakika, vikosi hivyo vya awali vilianzishwa kwa juhudi za kijihadi na kwa kutumia vifaa vilivyotekwa kutoka kwa adui.”

Alisisitiza umuhimu wa vikosi vya kivita katika vita vya ardhini, akieleza kuwa kikosi cha kwanza cha kivita cha 20 Ramadan kilikuwa mfano bora katika muundo, vifaa na utayari wake.

Sardar Hasan-zadeh alisema: “Leo hii tupo katika vita vya kistaarabu kati ya ustaarabu wa Kiislamu na ule wa Magharibi. Adui ameanzisha vita vya mchanganyiko (hybrid war) dhidi yetu, lakini sisi tumekabiliana kwa ujasiri katika nyanja zote — kijeshi, kiuchumi, kiutamaduni na kijasusi.”

Akaongeza: “Baada ya miaka 47 tangu ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, bado tupo juu. Tumekabiliana na mashambulizi mawili makubwa ya adui na kwa msaada wa uongozi wa Kiongozi Mkuu na nguvu za kijeshi tumesimama imara.”

Kamanda huyo alisema: “Marekani inaghadhibishwa na nguvu ya Iran, na utawala wa Kizayuni uko ukingoni mwa maangamizi. Tofauti yetu na Marekani, kwa mujibu wa Kiongozi wa Mapinduzi, ni tofauti ya kiasili, kidini na kibinadamu.”

Akaongeza: “Vita kati ya haki na batili havitaisha; lakini licha ya matatizo ya kiuchumi, muqawama wa Kiislamu unaendelea kwa nguvu. Magharibi yote imeunda umoja dhidi ya Iran, lakini hadi sasa hawajapata mafanikio yoyote, kama ilivyokuwa katika vita vya miaka minane.”

Sardar Hasan-zadeh alisisitiza: “Adui anataka kuangamiza Mapinduzi ya Kiislamu, kama tulivyoona katika vita vya siku 12 ambapo tulisimama dhidi ya Marekani, utawala wa Kizayuni na NATO nzima — na kwa hakika tuliwashinda wote, jambo lisilo na mfano.”

Alisifu ujasiri wa harakati za Ansarullah na Hamas dhidi ya utawala wa Kizayuni, akisema: “Ili kuelewa udhaifu wa jeshi la Kizayuni, ni lazima tuangalie uimara wa Hamas, Jihad Islami na Ansarullah.”

Akaendelea kufichua baadhi ya takwimu kuhusu vita vya siku 12: “Siku ya kwanza tulirusha makombora 150 na ndege zisizo na rubani 350 — jambo lisilokuwa na mfano. Kwa jumla tulirusha makombora 550 yaliyolenga kwa usahihi, na haya yalilazimisha adui ajisalimishe. Mfumo wa ulinzi wa anga wa utawala wa Kizayuni ulivunjika.”

Akaongeza kuwa: “Hatujafichua uwezo wetu wote; hali yetu leo ni bora zaidi kuliko mwanzoni mwa vita hivyo. Adui anajua vizuri kuwa kama tungelikuwa dhaifu, wangeanzisha mashambulizi mapya.”

Mwisho, alisema: “Nguvu zote tulizonazo ni matunda ya uaminifu wa mashahidi wetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie uthabiti na mwisho mwema.”