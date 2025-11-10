Irani Dhidi ya Magharibi: Kutoka Uzoefu wa Kihistoria Hadi Mapambano ya Kistaarabu ya Leo

Kwa mujibu wa Taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA- Mkutano wa kielimu uliopewa jina la “Sisi na Magharibi katika Mitazamo na Fikra za Ayatullah Al-Udhma Khamenei” umefanyika leo Jumatatu, tarehe 19 Aban 1404 (sawa na 10 Novemba 2025), katika ukumbi wa mikutano wa Shirika la Redio na Televisheni la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mjini Tehran.

Mkutano huo ulihudhuriwa na wasomi na watafiti mbalimbali wakiwemo Ali Larijani (Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa), Dkt. Muhammad Ishaqi (Naibu wa Utafiti na Elimu katika Taasisi ya Utafiti na Utamaduni wa Mapinduzi ya Kiislamu), na Dkt. Musa Haqqani (Katibu wa Mkutano). Wengine waliohudhuria ni wanachama wa Baraza la Sera la mkutano huo pamoja na walimu wa hawza na vyuo vikuu.

Mizizi ya Kihistoria ya Uhusiano wa Iran na Magharibi

Katika hotuba yake, Ali Larijani alieleza kuwa Magharibi — hasa Marekani — inatafuta amani kupitia nguvu badala ya haki. Akiangazia historia, alisema kuwa Iran tangu enzi za Waachaemenid na Wasasani, ilihesabika miongoni mwa nguvu kuu mbili za dunia sambamba na Ugiriki na Roma, na licha ya vita, haijawahi kuwa chini ya utawala wa Magharibi.

Larijani aliongeza kuwa katika kipindi cha Usafaviyah, Iran ilikuwa na uhuru wa kielimu na kijeshi, lakini katika enzi za Uqajar, udhaifu wa ndani uliruhusu uingiliaji wa Urusi na Uingereza. Wakati wa Pahlavi, utegemezi kwa Magharibi ulifikia kilele, huku Mapinduzi ya Kiislamu ya 1979 yakileta mabadiliko ya kihistoria kuelekea uhuru wa kweli.

Mgongano wa Kistaarabu na Tishio la Utamaduni wa Magharibi

Larijani alionya kuhusu “uvamizi wa kitamaduni wa Magharibi” na akaeleza kuwa utamaduni wa Magharibi unatumia vyombo vya habari na teknolojia kama zana za utawala wa kifikra.

Kwa mtazamo wa Uislamu, mwanadamu ana uhusiano wa ndani na ukweli wa kiroho, ilhali katika mfumo wa Magharibi — kama alivyoeleza mwanafalsafa Heidegger — mwanadamu amepoteza uhusiano na asili yake.

Akaongeza kuwa mashairi na hekima ya Hafidh, Saadi na Mowlana Rumi ni hazina za maana ambazo zimekuwa zikiwavutia hata wanafalsafa wa Magharibi.

Sera ya Nguvu ya Magharibi na Msimamo wa Iran

Larijani alitaja kuwa sera ya Marekani ni kuona amani kama matokeo ya nguvu, akionyesha mifano ya vita visivyo halali kama Irak na tabia ya kiubabe ya Trump.

Akaongeza kuwa mfumo huo wa nguvu unazalisha machafuko duniani, na mfano wake ni utawala wa Kizayuni wa Israel.

Alihitimisha kwa kusisitiza kwamba Iran imefanikiwa kubadilisha uwiano wa nguvu kwa kujitegemea na kwamba tishio lolote la Magharibi haliwezi kuyumbisha dhamira ya taifa.

Ukosoaji wa Ustaarabu wa Magharibi na Mantiki ya Mapinduzi ya Kiislamu

Dkt. Muhammad Ishaqi alieleza kuwa kujitenga kwa jamii za Magharibi na mafundisho ya Mungu kumezalisha mizozo ya kimaadili na kifikra.

Alisema fikra za Ayatullah Khamenei kuhusu Magharibi hazitokani na kukataa au kujisalimisha, bali zinategemea mantiki ya Qur’ani, uzoefu wa kihistoria na akili ya kimapinduzi.

Akaeleza kuwa Mapinduzi ya Kiislamu yameweza kuunganisha uhuru, maendeleo na maarifa, na kuwa vijana wa Iran leo ndio nguvu kuu ya kisayansi na kiteknolojia ya taifa hilo.

Iran na Mfumo Mpya wa Dunia

Dkt. Musa Haqqani, Katibu wa Mkutano, alisema kuwa dunia iko katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kimfumo (transformation of world order). Akaeleza kuwa migogoro ya Ukraine, mashindano ya Marekani na China, na machafuko ya kieneo yanaonyesha kuporomoka kwa utawala wa Magharibi.

Kwa mujibu wake, Mapinduzi ya Kiislamu yalikatiza mzunguko wa utegemezi ulioanza tangu karne mbili zilizopita na kurejesha uhuru wa Iran.

Akaongeza kuwa utafiti wa kihistoria unaonyesha kuwa maendeleo ya kweli hayawezekani bila uhuru wa kisiasa na kiutamaduni.

Mtazamo wa Qur’ani katika Uelewa wa Magharibi

Dkt. Habibullah Babaei alieleza kuwa katika fikra za Khamenei, “Magharibi” hueleweka kupitia uzoefu wa uongozi na misingi ya Qur’ani.

Alisema Magharibi hutumia mbinu tatu za kisaikolojia katika utawala wake: udanganyifu, hofu, na kudhalilisha.

Kinyume chake, mapambano ya kiimani yanategemea imani na ufahamu, siyo hofu.

Kwa mujibu wake, vita vya leo si vya kisiasa tu, bali ni mapambano ya kiroho na kistaarabu kati ya “imani na udhalilishaji.”

Uwepo wa Fikra za Magharibi ndani ya Iran

Dkt. Fouad Izadi, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Tehran, alionya kuwa ingawa ubalozi wa Marekani umefungwa, bado athari za kifikra na kitamaduni za Magharibi zipo ndani ya mfumo wa elimu na jamii ya Iran.

Akasema kuwa uhasama wa Marekani dhidi ya Iran si wa kisiasa, bali wa kiasili na kistaarabu, kwani Iran imevunja minyororo ya utegemezi na kuwa taifa huru.

Izadi aliongeza kuwa Magharibi inataka kurudisha Iran katika enzi za utegemezi, lakini mapinduzi ya Kiislamu yamevunja minyororo hiyo milele.

Kwa ujumla, mkutano huu wa “Sisi na Magharibi” umeangazia kwa kina uhusiano wa kihistoria, kitamaduni na kistaarabu kati ya Iran na Magharibi, ukionyesha kuwa mapambano ya sasa si mgogoro wa kisiasa bali ni mwelekeo wa dunia kuelekea mfumo mpya wa haki, uhuru na uadilifu wa kiimani.