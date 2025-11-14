''Jukumu la vituo vya misikiti katika kulea na kuandaa kizazi kipya cha vijana watiifu na wa Qur’ani ni la kuthaminiwa sana.”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Mashindano ya 17 ya Qur’ani ya “Medhametan” yamekamilika kwa ujumbe wa Dkt. Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kulingana na ripoti hii, Hamid Malanouri Shamsi, Gavana wa Hamadan, alitoa shukrani kwa waandaji wa mashindano haya na kusoma ujumbe wa Rais.

Ujumbe wa Dkt. Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuhusu mashindano ya 17 ya Qur’ani “Medhametan”:

Kuyafanya mashindano ya Qur’ani ya “Medhametan” ni heshima na kuendeleza utamaduni wa Qur’ani pamoja na kumuenzi Mwenye Qur’ani katika ardhi hii ya elimu na maarifa. Qur’ani Tukufu, kama kitabu cha milele cha mwongozo na kielelezo cha muujiza wa wahyi, ni taa ya mwongozo kwa binadamu katika maisha ya kibinafsi na ya kijamii. Kusoma, kutafakari na kutekeleza mafundisho yake ni njia bora zaidi ya ukuaji wa kiroho na maadili kwa kizazi kipya, kama ilivyoelezwa katika Qur’ani: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ». Kwa hivyo, lengo kuu la mashindano kama haya ni kupata thamani, maadili mema na utukufu wa kiroho unaotokana na Kitabu hiki Kitukufu.

Mashindano ya 17 ya mwaka huu, yenye kaulimbiu ya kipekee “Karibu na Aya” na kufanyika chini ya ukarabati wa Darul-Mu’minin kwa msingi wa misikiti na mitaa, ni mfano wa ushiriki mpana wa wananchi katika kukuza utamaduni wa Qur’ani na kiroho katika jamii. Jukumu la vituo vya misikiti katika kulea na kuandaa kizazi kipya cha vijana watiifu katika nyanja hii ya ujenzi wa kiroho ni la kuthaminiwa sana.

Ubunifu mpya wa mashindano haya kwa mtindo wa kikundi umetoa fursa ya kuimarisha ushirikiano, mshikamano na ujuzi wa pamoja miongoni mwa washiriki, na ni uzoefu wa kisasa katika elimu na mashindano ya Qur’ani. Ubunifu huu unaimarisha uhusiano kati ya mafunzo ya Qur’ani na kazi ya pamoja ya kikundi, pamoja na kuhamasisha hisia ya uwajibikaji na ushirikiano miongoni mwa vijana, hasa katika mitaa.

Tunatarajia kuwa jitihada hii yenye thamani na ya kiroho itachangia kuhamasisha mipango ya baadaye ya vituo vya misikiti na kukuza utamaduni wa Qur’ani katika mitaa na jamii kwa ujumla, na kutoa mwongozo wa ukuaji wa kiroho na maadili kwa vijana wa taifa hili.

Tunaamini kuwa jamii iliyo na uhusiano wa kina na Qur’ani ni jamii imara, yenye afya, yenye haki na yenye matumaini. Katika nyanja ya utamaduni wa umma, ikiwa tunataka amani ndani ya familia, imani na mshikamano katika jamii, na ikiwa tunataka vijana wetu wajuue jinsi ya kujenga maisha ya kesho kwa matumaini na uwezo, njia yake ni kutegemea mafundisho ya Qur’ani na kuhuisha roho yake katika tabia, maamuzi na maisha ya kijamii.

Mwisho, ninashukuru kwa dhati kwa wote walioshiriki katika maandalizi ya mashindano haya ya kipekee, ambao kwa jitihada zao za dhati, wamejaza mazingira ya jamii kwa wema wa aya za Qur’ani, na kutoa motisha, furaha na msukumo wa Qur’ani kwa kizazi kipya. Namuomba Mwenyezi Mungu atupatie neema ya kutekeleza mafundisho ya Qur’ani na kuishi kwa maadili yake.

«وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا»

Aidha, mashindano ya 17 ya Qur’ani “Medhametan” yalifanyika kuanzia tarehe 20 hadi 23 ya Aban kwa ushiriki wa zaidi ya watu 600 kutoka vituo vya kitamaduni na sanaa vya misikiti nchini, chini ya ukarabati wa Darul-Mu’minin, Mkoa wa Hamadan.