Umoja wa Shia na Sunni ni rasilimali ya kimkakati ya Taifa la Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Sherehe ya kuapishwa na kualikwa kwa kamanda mpya wa Kituo cha Medinah Munawwarah cha Jeshi la Ardhi la IRGC ilifanyika kwa ushiriki wa Sardar Mohammad Karami, Kamanda wa Jeshi la Ardhi la IRGC.

Katika sherehe hiyo, Sardar Karami alisisitiza kuwa mshikamano na umoja wa wananchi ni rasilimali muhimu zaidi ya usalama wa taifa, akitathmini hali nyeti za kikanda na mabadiliko ya hivi karibuni.

Kamanda wa Jeshi la Ardhi la IRGC alisema kuwa leo, jua la uongo limejitokeza kwa nguvu zote dhidi ya jua la haki, na kuongeza kuwa katika hali kama hii, ni muhimu kwamba Shia na Sunni waingie uwanja pamoja kwa mshikamano, kwani mshikamano wa Ummah ya Kiislamu ndio kile kinachowaogopesha adui wa Iran na Uislamu.

Akirejelea matukio ya hivi karibuni na vita vya siku 12, alisema: “Adui alijitokeza akiwa na vifaa vyote na nguvu zake, lakini neema ya Mungu, mshikamano wa wananchi, na uamuzi thabiti wa Kamanda Mkuu wa Jeshi ndiyo yaliyozifanya tishio hilo lipite kwa heshima. Uamuzi huu hauwezi kueleweka bila kutegemea Mwenyezi Mungu.”

Sardar Karami alibainisha kwamba mshikamano ni msingi wa kuzipa baraka za Mungu na akatambia: “Mungu anapeleka rehema na msaada wake pale ambapo upendo, mshikamano na umoja upo. Lazima tuthamini mshikamano huu wa kipekee nchini mwetu.”

Aidha, Kamanda Karami alitambua huduma za Sardar Mohammad Marani, kamanda wa awali wa kituo hiki, akisema: “Sardar Marani amekuwa pamoja na wananchi katika nafasi mbalimbali tangu kipindi cha Mapambano ya Mtukufu wa Ulinzi. IRGC ni kwa wananchi na kwa ajili ya wananchi, na Sardar Marani ni mfano wa heshima ya huduma hii.”

Akielezea matarajio yake kwa kamanda mpya, Sardar Sefidchian, alisisitiza kuwa: “Tunatarajia kwa kuongeza mshikamano, umoja na juhudi za masaa 24 kwa siku, tutakuwa na uwezo wa kuzuia njama za adui na kuimarisha usalama wa kudumu wa eneo.”