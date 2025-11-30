Mgogoro wa Wahindu katika Msikiti baada ya Imam Kukataa Kusema Kauli ya Kulazimishwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Katika jimbo la Arunachal Pradesh, India, wanachama wa Msikiti na Imam walilazimishwa kusema kauli mbiu ya “Bharat Mata Ki Jai / Iendelee kuishi Mama wa Taifa (India)” huku wakitishiwa kuharibiwa msikiti. Tukio hili, kulingana na Kashmir Media Service, limezua wimbi la hasira na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa hisia za kupinga Uislamu Kaskazini-Mashariki mwa India, hususan chini ya utawala wa chama cha BJP.

Kauli mbiu hii ilianzishwa mwishoni mwa karne ya 19 na mapema karne ya 20 katika muktadha wa kitaifa dhidi ya ukoloni, na baadaye, imetumiwa na harakati za Hindutva kama ishara ya kitaifa yenye mvuto wa kikabila na kudhibiti. Katika fasihi ya Hindutva, “Bharat Mata” si metafora ya kawaida, bali inaoneshwa kama kielelezo cha mungu-mama.

Video zilizochapishwa mitandaoni zinaonyesha viongozi wa Arunachal Pradesh Indigenous Youth Organization (APIYO), wenye mtazamo mkali wa Hindutva, wakimlazimisha imam na Waislamu wa eneo hilo kwa kauli mbaya, huku wakitishia kuharibu msikiti. Katika video hiyo, kiongozi mmoja wa harakati za Hindutva anamuuliza maswali ya kumkera alim wa eneo hilo, akipinga Uislamu na Qur’ani, na kujaribu kumlazimisha kurudia kauli mbiu ya “Bharat Mata Ki Jai” akisema: “Ikiwa husemi, je, unaweza kujiona Mhindi wa kweli?”

Tukio hili ni sehemu ya kampeni ya mwezi mmoja ya APIYO dhidi ya maeneo ya ibada ya Waislamu. Kundi hili lilitoa onyo kwa Waislamu tarehe 17 Novemba la siku tano ili kuharibu msikiti mmoja mkuu, na kutishia kuwa iwapo wataikosa, wangeanzisha “harakati za kidemokrasia.” Ingawa agizo la mgomo wa masaa 12 tarehe 24 Novemba liliahirishwa, kundi hilo liliendelea kusisitiza mahitaji ya kufunga masoko ya kila wiki na kuharibu misikiti, jambo ambalo limeongeza wasiwasi juu ya shinikizo lililopangwa kwa makini dhidi ya jamii ya Waislamu kaskazini-mashariki mwa India.