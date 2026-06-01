Iran Yajibu Shambulio la Marekani, Yalenga Kituo cha anga Kilichotumika Kushambulia Kisiwa cha Sirik

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) kimetangaza kuwa kimefanya shambulio dhidi ya chanzo cha hujuma iliyolenga mnara wa mawasiliano katika Kisiwa cha Sirik, kilichoko kusini mwa Iran katika Mkoa wa Hormozgan.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha mahusiano ya umma cha IRGC na kunukuliwa na shirika la habari la IRNA, jeshi la Marekani lilifanya shambulio dhidi ya mnara huo wa mawasiliano saa chache zilizopita. Kufuatia tukio hilo, wapiganaji wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha Walinzi wa Mapinduzi walilenga kituo cha kijeshi cha anga kilichotumika kuanzisha shambulio hilo na kufanikiwa kuharibu malengo yaliyokuwa yameainishwa mapema.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa Kikosi cha Anga na Anga za Juu cha IRGC kimeonya kwamba iwapo mashambulizi kama hayo yatarudiwa, jibu la Iran litakuwa tofauti kabisa na lenye nguvu zaidi.

Aidha, taarifa hiyo imeeleza kuwa utawala wa Marekani unabeba dhamana kamili ya matokeo yoyote yatakayotokana na kuendelea kwa vitendo hivyo vya kijeshi dhidi ya Iran.