Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran: Kulaani Haki ya Iran ya Kujilinda ni Unafiki wa Wazi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baqaei, ameikosoa vikali Umoja wa Ulaya kufuatia taarifa yake ya kulaani hatua za Iran za kujibu mashambulizi ya Marekani, akisema kuwa msimamo huo unaonyesha unafiki na viwango viwili katika kushughulikia masuala ya kimataifa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Baqaei aliandika kupitia mtandao wa X siku ya Jumatatu, tarehe 1 Juni, kwamba taarifa ya Umoja wa Ulaya dhidi ya hatua za Iran ni “mfano wa wazi wa unafiki na matumizi ya viwango viwili”, akisisitiza kuwa Iran ilitumia haki yake ya kisheria ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ambayo imeyataja kuwa haramu.

Msemaji huyo alieleza kuwa badala ya kulaani taifa linalojilinda, Umoja wa Ulaya unapaswa kuzingatia misingi ya sheria za kimataifa na Kanuni za Umoja wa Mataifa ambazo mara nyingi hujitokeza kuzitetea katika kauli zake rasmi.

Aidha, Baqaei aliutaka Umoja wa Ulaya kuachana na sera ya kuwafurahisha na kuwatetea wanaofanya uchokozi, na badala yake kuchukua msimamo wa haki unaozingatia sheria za kimataifa na haki ya mataifa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kijeshi.

Iran imesisitiza kuwa hatua zake zilikuwa sehemu ya haki yake ya kujibu mashambulizi yaliyofanywa dhidi yake, na kwamba lawama zinapaswa kuelekezwa kwa wale walioanzisha uchokozi huo badala ya wale wanaotekeleza haki yao ya kujihami.