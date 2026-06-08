Qaani: Kuanzia Hormuz hadi Bab al-Mandab kutaundwa “ukanda mpya wa kiusalama wa Muqawama”

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda wa Kikosi cha Quds katika Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ismail Qaani, ametoa kauli akizungumzia hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na Yemen zinaonyesha kile alichokiita “hekima ya Muqawama”.

Katika maelezo yake, Qaani amesema kuwa kuanzia Mlango wa Hormuz hadi Bab al-Mandab, na kutoka Ghuba ya Uajemi hadi Bahari Nyekundu, kutaundwa “ukanda mpya wa kiusalama wa Muqawama”, unaolenga kuimarisha mshikamano wa vikosi vinavyopingana na kile wanachokiita uhasama wa Israel na Marekani katika eneo hilo.

Ameongeza kuwa hatua zinazochukuliwa na Yemen katika muda huu ni za “busara na za wakati sahihi”, na zinaonyesha mshikamano wa muungano wa Muqawama katika kukabiliana na changamoto za kikanda.

Aidha, amesisitiza kuwa endapo kutatokea uhitaji, pande nyingine pia zinaweza kujiunga na hatua hizo, huku akisema kuwa vitendo vya uhasama vinavyofanywa na Israel na Marekani katika eneo hilo vitakabiliwa na majibu kutoka kwa kile alichokiita “mhimili wa Muqawama”.

Kauli hiyo imekuja katika mazingira ya kuendelea kwa mivutano ya kikanda, ambapo Bahari Nyekundu, Ghuba ya Uajemi na njia muhimu za baharini zimekuwa zikishuhudia hali ya tahadhari kubwa ya kiusalama.