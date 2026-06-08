Mkuu wa Mahakama ya Iran: Lengo la Mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut ni Kubadili Muundo wa Kidemografia wa Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkuu wa Idara ya Mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, yana malengo ya kisiasa na kijamii yanayolenga kubadili hali halisi ya nchi hiyo.

Amesema kuwa lengo kuu la mashambulizi hayo ni kufanya kile alichokiita mauaji ya halaiki dhidi ya Waislamu wa Kishia wa Lebanon na kubadili muundo wa kidemografia wa taifa hilo kwa kuwashinikiza wananchi kuhama makazi yao.

Mkuu huyo wa Mahakama pia alieleza kuwa moja ya vipengele vya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani katikati ya mwezi Aprili ilikuwa ni kupanua wigo wa utulivu na usitishaji wa mapigano katika maeneo yote ya mhimili wa Muqawama, hususan nchini Lebanon.

Aidha, alisisitiza kuwa Iran na Muqawama wa Lebanon ni washirika waaminifu, wenye nguvu na mizizi imara katika mapambano dhidi ya Israel. Aliongeza kuwa pande hizo mbili zimeendelea kusimama bega kwa bega na kukamilishana katika uwezo wa kijeshi na operesheni mbalimbali.

Kauli hiyo imekuja wakati hali ya usalama nchini Lebanon ikiendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hasa kusini mwa Lebanon na vitongoji vya kusini mwa Beirut.