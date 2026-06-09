Maadhimisho Makubwa ya Eid al-Ghadir Yafanyika katika Miji Mbalimbali Duniani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , Maadhimisho ya Eid al-Ghadir yamefanyika kwa hamasa kubwa katika miji mbalimbali duniani, yakihudhuriwa na makundi ya wapenzi na wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s.) waliokusanyika kuadhimisha tukio hilo muhimu la Kiislamu.



Sherehe na shughuli za maadhimisho zilifanyika katika miji ya Houston na Detroit nchini Marekani, Watford nchini Uingereza, Barcelona nchini Hispania, Taunggyi nchini Myanmar, pamoja na eneo la Kashmir nchini India.



Maadhimisho hayo yalijumuisha programu mbalimbali za kidini, mihadhara, dua, mikusanyiko ya waumini na shughuli maalumu zilizolenga kuwakumbusha Waislamu umuhimu wa siku ya Ghadir katika historia ya Uislamu na nafasi ya Ahlul-Bayt (a.s.) katika kuendeleza mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.).



Washiriki wa hafla hizo walieleza furaha yao kwa kuadhimisha Eid al-Ghadir na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza mafundisho ya umoja, uadilifu na uongozi wa Kiislamu unaotokana na tukio la Ghadir Khumm.



Maadhimisho hayo yameonyesha jinsi tukio la Eid al-Ghadir linavyoendelea kuenziwa na Waislamu katika maeneo mbalimbali ya dunia, huku likiwaunganisha waumini wa Ahlul-Bayt (a.s.) kupitia ibada, elimu na shughuli za kijamii zinazoadhimisha siku hiyo tukufu.