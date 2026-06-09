Makundi ya Muqawama Iraq Yalionya Serikali ya Mpito ya Syria Dhidi ya Ushirikiano na Marekani na Israel

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , Makundi ya Muqawama nchini Iraq yametoa onyo kali kwa serikali ya mpito ya Syria inayoongozwa na Ahmad al-Sharaa kuhusu uwezekano wa kuingia katika ushirikiano wa kiusalama au kijeshi dhidi ya Hezbollah ya Lebanon.

Onyo hilo limekuja kufuatia taarifa zilizoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari zikidai kuwa Washington inajaribu kuunda muungano wa pande tatu unaojumuisha Marekani, Israel na Syria. Kwa mujibu wa madai hayo, Damascus inaweza kupewa baadhi ya makubaliano yanayohusiana na suala la Druze na kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel kusini mwa Syria, kwa sharti la kutoa ushirikiano dhidi ya mhimili wa Muqawama.

Katika taarifa yao, makundi ya Muqawama ya Iraq yalisema kuwa iwapo taarifa hizo zitathibitika kuwa za kweli na serikali ya Syria ikakubali mpango huo, basi maeneo ya Syria na vikosi vinavyohusishwa na serikali hiyo vinaweza kuwa malengo ya operesheni zao za kijeshi.

Wakati huo huo, uongozi wa Bunge la Iraq umeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu maendeleo hayo, ukiyataja kama tukio hatari la kiusalama na kikanda katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati tayari linakabiliwa na mvutano mkubwa.

Viongozi wa Iraq wameonya kuwa hatua yoyote inayoweza kuongeza migawanyiko au kuunda miungano mipya ya kijeshi inaweza kuchochea zaidi mzozo wa kikanda na kuhatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo.

Taarifa hizo zinaendelea kuzua mjadala mpana katika medani za kisiasa za Mashariki ya Kati huku wadau mbalimbali wakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa mahusiano kati ya Syria, Marekani na Israel katika mazingira ya sasa ya mvutano wa kikanda.