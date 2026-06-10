Iran Yaukosoa Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Yasema Azimio 2231 Lilikoma Mwaka Jana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa umekosoa vikali mkutano wa Baraza la Usalama kuhusu Iran, ukisema kuwa umefanyika licha ya kumalizika kwa muda wa utekelezaji wa Azimio Na. 2231 la Baraza la Usalama.



Katika taarifa iliyotolewa Jumanne kwa saa za eneo la Marekani, sambamba na kikao hicho, ujumbe huo ulisema kuwa mkutano huo ni “onyesho jingine la unafiki na matumizi ya viwango viwili” katika utendaji wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.



Ujumbe wa Iran ulisisitiza kuwa Azimio Na. 2231 la Baraza la Usalama lilimalizika rasmi tarehe 18 Oktoba 2025, na kwamba kwa kumalizika kwake, masharti na wajibu wote uliokuwa umewekwa chini ya azimio hilo ulifikia mwisho.



Aidha, Iran ilieleza kuwa hakuna tena msingi wa kisheria wa kile kinachoitwa Kamati ya 1737, na kwamba hakuna azimio lolote la vikwazo la Baraza la Usalama linalobaki kutumika dhidi ya Iran.



Taarifa hiyo iliongeza kuwa kwa kuwa hakuna vikwazo vya Umoja wa Mataifa vinavyoendelea dhidi ya Iran, hakuna sababu ya kisheria wala ya kisiasa ya kuendelea kuitisha mikutano chini ya ajenda ya “kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia” inayolenga Iran.



Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulisisitiza kuwa baadhi ya nchi zinatumia Baraza la Usalama kwa malengo ya kisiasa, huku zikikiuka misingi ya haki na usawa inayopaswa kuongoza shughuli za chombo hicho cha kimataifa.