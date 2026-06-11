Kundi la “Hanzala” Latuma Onyo Kali kwa Jeshi la Wanamaji la Marekani, Latishia Majibu Makali

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kundi la mtandao linalojulikana kama “Hanzala” limetoa ujumbe mkali likiwatahadharisha wanamaji wa Jeshi la Wanamaji la Marekani kuwasiliana na familia zao na kuwaaga mara moja.

Kundi hilo limesema kuwa makombora yako tayari kurushwa, na kwamba linasubiri hatua yoyote itakayoonekana kuwa ya “uchokozi” au “kosa la kijinga” kutoka kwa upande wa Marekani.

Aidha, “Hanzala” limeonya kuwa iwapo kutatokea hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran, basi shambulio linalofuata litakuwa kali sana na lenye athari kubwa ndani ya muda mfupi.

Taarifa hiyo imeongeza mvutano wa maneno katika mitandao ya kijamii na mijadala ya kisiasa, huku hali ya tahadhari ikiendelea kuongezeka kutokana na kauli za pande mbalimbali kuhusu usalama wa kikanda.