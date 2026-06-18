Iran na Urusi Zakubaliana Kurahisisha Biashara na Kuimarisha Ushirikiano wa Kibenki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, Mkuu wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abdolnaser Hemmati, amekutana na Mkuu wa Benki Kuu ya Urusi, Elvira Nabiullina, ambapo viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kurahisisha biashara kati ya mataifa yao kupitia kuimarisha ushirikiano wa sekta ya benki na fedha.

Katika mazungumzo hayo, Hemmati alieleza kuwa Iran ina azma ya kupanua uhusiano wake wa kiuchumi na kisiasa na Urusi, akibainisha kuwa kuongezeka kwa ushirikiano wa kifedha kutasaidia kuongeza kiwango cha biashara baina ya nchi hizo mbili.

Aidha, pande hizo mbili zilisisitiza umuhimu wa kuimarisha Ukanda wa Kaskazini (North Corridor), ambao unalenga kuboresha usafirishaji wa bidhaa na kurahisisha biashara kati ya Iran, Urusi na mataifa mengine ya eneo hilo.

Mkutano huo unaakisi dhamira ya Tehran na Moscow ya kuendeleza ushirikiano wa kimkakati, hasa katika nyanja za uchumi, benki na biashara, ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kuimarisha maendeleo ya pamoja.