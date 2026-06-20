Majlisi ya kuhuisha kumbukumbu ya Imam Hussein (a.s) katika Shule ya Wasichana ya Bibi Zaynab (s.a) – Kigamboni, Dar es Salaam

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika mazingira ya kiroho yaliyojaa majonzi na mazingatio, Majlisi ya kuhuisha kumbukumbu ya Imam Hussein (a.s) imefanyika katika shule ya wasichana ya Shule ya Bibi Zaynab iliyopo Kiaganban, Dar es Salaam.

Hafla hiyo imewahusisha wanafunzi wa shule ya Bibi Zaynab (s.a), ambapo mada kuu ilikuwa: “Nafasi ya mwanamke katika muktadha wa Imam Hussein (a.s): Kutoka subira ya Bibi Zaynab (s.a) hadi wajibu wa wanawake katika kuendeleza mapinduzi ya Karbala.”

Katika maelezo ya mada hiyo, ilisisitizwa nafasi ya Bibi Zaynab (s.a) kama kielelezo cha juu cha subira, ujasiri na uwakilishi wa ujumbe wa mapinduzi ya Karbala baada ya tukio la Ashura.

Aidha, washiriki walikumbushwa kuwa wanawake katika historia ya Uislamu na katika zama za sasa wana jukumu kubwa la kulinda maadili ya dini, kulea vizazi vyenye maadili mema, na kuendeleza ujumbe wa Imam Hussein (a.s) kupitia elimu, uadilifu na uaminifu wa kijamii.

Hafla hiyo imehitimishwa kwa wito wa kuimarisha uelewa wa kidini na kuongeza mshikamano wa kiimani miongoni mwa wanafunzi, ili kuendeleza urithi wa Karbala katika maisha ya kila siku.