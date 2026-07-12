Seneta wa Marekani Lindsey Graham afariki dunia akiwa na umri wa miaka 71

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Seneta wa Marekani kutoka jimbo la South Carolina, Lindsey Graham, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 71, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa Graham alifariki jioni ya Julai 11 baada ya kile kilichoelezwa kuwa "ugonjwa wa ghafla wa muda mfupi," huku familia yake ikiomba kuombewa na kuheshimiwa faragha yao katika kipindi hiki kigumu. Taarifa rasmi haikutoa maelezo zaidi kuhusu chanzo cha kifo.

Lindsey Graham alikuwa mmoja wa maseneta wenye ushawishi mkubwa ndani ya Chama cha Republican na mshirika wa karibu wa Rais Donald Trump. Katika miaka ya hivi karibuni alijulikana kwa msimamo wake mkali kuhusu sera za mambo ya nje za Marekani, akitoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya Iran na kuendelea kuunga mkono Israel pamoja na Ukraine katika masuala ya usalama na kijeshi.

Kifo chake kimezua salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi mbalimbali wa Marekani na mataifa mengine, huku kikiwa pia kikiacha nafasi wazi katika Seneti ya Marekani ambayo itajazwa kwa mujibu wa sheria za jimbo la South Carolina.