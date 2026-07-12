Aliyekuwa Amir wa Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, afariki dunia akiwa na umri wa miaka 74

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Aliyekuwa Amir wa Qatar na Baba Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 74, kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Amiri Diwan ya Qatar.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa Sheikh Hamad alifariki asubuhi ya Jumapili, huku ikiwataka wananchi kumuombea rehema na msamaha. Hata hivyo, mamlaka za Qatar hazijatangaza chanzo cha kifo chake.

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani alitawala Qatar kuanzia mwaka 1995 hadi 2013, kabla ya kukabidhi madaraka kwa hiari kwa mwanawe, Amir wa sasa, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Katika kipindi chake cha uongozi, Qatar ilipitia mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kisiasa, ikijijengea nafasi muhimu katika diplomasia ya kimataifa, sekta ya nishati na uwekezaji. Pia, katika enzi yake ndipo mtandao wa habari wa Al-Jazeera ulianzishwa na Qatar ikaweka msingi wa kuwa mmoja wa wazalishaji wakubwa wa gesi asilia iliyoyeyushwa (LNG) duniani.

Kifo chake kimeibua salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi wa mataifa mbalimbali, wakimkumbuka kama mmoja wa viongozi waliobadilisha kwa kiasi kikubwa historia ya kisasa ya Qatar na kuimarisha nafasi yake katika siasa na uchumi wa kimataifa.