Pakistan yataka utulivu urejee katika Mlango wa Hormuz, yahimiza mazungumzo badala ya mzozo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imeeleza matumaini yake kwamba hali ya kawaida itarejea haraka katika Mlango wa Hormuz, hususan kuhusu usalama na uhuru wa usafiri wa baharini katika njia hiyo muhimu ya kimataifa.

Katika taarifa yake, Pakistan imezitaka pande zote zinazohusika na mvutano wa kikanda kuonyesha kiwango cha juu cha kujizuia na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuhatarisha amani, usalama na utulivu wa eneo.

Aidha, Islamabad imesisitiza kuwa mazungumzo na diplomasia ndiyo njia pekee ya kufikia malengo ya pamoja ya kudumisha amani, usalama na utulivu wa kikanda, ikionya kuwa kuongezeka kwa mvutano kunaweza kuwa na athari kubwa kwa usafiri wa kimataifa, biashara na uchumi wa dunia.

Kauli hiyo inakuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani.