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Mohammad Mokhber: Trump anapozidisha makelele na kelele, hiyo ni dalili ya kushindwa kwake

23 Julai 2026 - 21:39
Msimbo wa Habari: 1844181
Mohammad Mokhber: Trump anapozidisha makelele na kelele, hiyo ni dalili ya kushindwa kwake

Mohammad Mokhber, Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, amesema kuwa vitisho vya Donald Trump vinatokana na kipigo alichopokea kutoka kwa Iran, akisisitiza kuwa wapiganaji wa Iran, kwa kutegemea uungaji mkono wa wananchi, watampiga Trump pigo la mwisho na kumweka katika mipaka yake.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Mohammad Mokhber, Mshauri wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, amejibu vitisho vya Rais wa Marekani, Donald Trump, kwa kusema kuwa upande unapozidisha makelele na fujo, mara nyingi hiyo huwa ni dalili ya kushindwa kwake.

Mokhber amesema kuwa kauli na vitisho vya Trump vinavyolenga Iran vinatokana na vipigo ambavyo Iran imempa.
Amesema kuwa wapiganaji wa Iran, wakitegemea uungaji mkono wa wananchi, watampiga Trump pigo la mwisho na kumweka katika mipaka yake.

Mshauri huyo wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kwamba uungaji mkono wa wananchi kwa wapiganaji wa Iran utawapa nguvu ya kukabiliana na vitisho na mashambulizi yoyote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

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