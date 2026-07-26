Ayatollah Nouri Hamedani: Kudhoofisha umoja uliosisitizwa na Kiongozi wa Mapinduzi ni kuisaidia adui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Marjaa wa Taqlidi, Ayatollah Hussein Nouri Hamedani, amesisitiza umuhimu wa kulinda umoja wa kitaifa katika kipindi hiki nyeti ambacho Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakabiliwa na uadui unaoendelea kutoka kwa maadui wa mfumo wa ubeberu.

Ayatollah Nouri Hamedani amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa sasa inakabiliana na maadui wake wakorofi na hatari zaidi, akisisitiza kwamba hatua au kauli yoyote inayoweza kudhoofisha umoja uliosisitizwa na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, au inayolenga kuchafua sura ya watumishi wa mfumo, kwa hakika itakuwa ni msaada kwa adui.

Kauli hiyo imetolewa wakati wa mazungumzo kati ya Ayatollah Nouri Hamedani na Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran, Hujjatul-Islam Gholam-Hossein Mohseni Ejei, ambaye alikutana na Marjaa huyo katika mji wa Qom.

Katika mkutano huo, Ayatollah Nouri Hamedani alimpongeza Mohseni Ejei kwa kuteuliwa tena katika nafasi yake ya uongozi wa Mamlaka ya Mahakama, na akatoa shukrani kwa imani aliyopewa na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akisema kuwa imani hiyo inaonesha kujitoa kwake, uwezo wake na ufanisi wake katika kuongoza Mamlaka ya Mahakama.

Aidha, Ayatollah Nouri Hamedani alisisitiza nafasi nyeti ya Mamlaka ya Mahakama, akisema kuwa taasisi hiyo ni kimbilio la mwisho la wananchi wakati wa matatizo na migogoro. Kwa msingi huo, amesema kuwa kuhakikisha haki na kulinda haki za wananchi kunapaswa kuwa miongoni mwa vipaumbele vya kudumu vya Mamlaka hiyo.

Kwa upande wake, Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran aliwasilisha ripoti kuhusu hatua na mipango mbalimbali ya Mamlaka hiyo, akieleza kuwa uungaji mkono wa Ayatollah Nouri Hamedani kwa Mapinduzi ya Kiislamu na mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ni msaada wenye thamani kubwa.

Mohseni Ejei pia alitoa shukrani zake za dhati kwa mwongozo na mapendekezo yaliyotolewa na Ayatollah Nouri Hamedani.

Aidha, imeelezwa kuwa Mkuu wa Mamlaka ya Mahakama ya Iran aliwasili mapema Jumapili katika mji wa Qom, ambako alielekea katika Haram Tukufu ya Hazrat Fatima Ma‘suma (as) na kuzuru eneo hilo tukufu, ambalo ni miongoni mwa maeneo matakatifu yanayohusishwa na Ahlul-Bayt (as).