Jeshi la Serikali ya Yemen Lazindua Droni Mpya za "Eiban" na "Naqm" kwa Mashambulizi ya Njia Moja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa limezindua rasmi droni mbili mpya za mashambulizi ya njia moja (one-way attack drones) zilizopewa majina ya "Eiban" (Ayban) na "Naqm".

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na wachambuzi wa masuala ya ulinzi, muundo wa droni hizo unafanana kwa kiwango kikubwa na droni ya Marekani aina ya LUCAS, ambayo imeelezwa kutengenezwa kwa msingi wa teknolojia inayofanana na ile ya droni ya Iran aina ya Shahed-136.

Droni za aina ya Shahed-136 zimekuwa zikitajwa mara kwa mara katika taarifa za kijeshi kutokana na matumizi yake katika migogoro mbalimbali ya kikanda, ikiwemo mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya malengo nchini Saudi Arabia na katika njia za usafirishaji baharini.

Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaeleza kuwa droni za mashambulizi ya njia moja zimekuwa zikipata umaarufu kutokana na gharama zake ndogo za uzalishaji, urahisi wa kutengenezwa kwa idadi kubwa na uwezo wa kuzidhoofisha mifumo ya ulinzi wa anga ya adui kwa mashambulizi ya pamoja. Aidha, matumizi ya teknolojia hiyo hupunguza hatari kwa marubani na kuhifadhi silaha ghali za usahihi kwa operesheni maalumu.

Katika maoni yaliyoambatana na taarifa hiyo, baadhi ya wachambuzi wamependekeza kuwa India pia izingatie kuongeza uzalishaji wa droni za gharama nafuu zinazotengenezwa ndani ya nchi ili kuimarisha uwezo wake wa kujihami na kukabiliana na migogoro ya kijeshi ya baadaye. Hata hivyo, pendekezo hilo linaakisi maoni ya wachambuzi na si msimamo rasmi wa serikali ya India.