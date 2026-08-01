Watafiti waalikwa kuwasilisha tafiti katika Kongamano la Pili la Kimataifa la Ustaarabu wa Kiirani na Kiislamu litakalofanyika Vienna

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Baraza la Utamaduni la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Austria (Nyumba ya Hikma ya Wairani mjini Vienna) limetangaza rasmi kupokea makala za kitaaluma kwa ajili ya Kongamano la Pili la Kimataifa la Ustaarabu wa Kiirani na Kiislamu, litakalojadili mada kuu: "Nafasi ya Wanawake katika Ustaarabu wa Kiirani; Kuanzia Zama za Kale hadi Leo."

Kongamano hilo linatarajiwa kufanyika tarehe 31 Januari 2027, kwa mfumo wa mseto, likiwakutanisha washiriki ana kwa ana mjini Vienna na Tehran pamoja na washiriki wa mtandaoni kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Waandaaji wamewaalika maprofesa wa vyuo vikuu, watafiti, wasomi na wanafunzi wa shahada za uzamili na uzamivu kutoka mataifa mbalimbali kuwasilisha tafiti zao kuhusu mchango wa wanawake katika maendeleo ya ustaarabu wa Kiirani.

Kongamano hili linafuatia mafanikio ya kongamano la kwanza lililofanyika mwezi Februari 2026 mjini Vienna, ambapo liliwakutanisha wataalamu wa Iranolojia, wanazuoni na watafiti kutoka nchi mbalimbali kujadili masuala ya utambulisho wa ustaarabu wa Kiirani na Kiislamu, lugha na fasihi ya Kiajemi, urithi wa kitamaduni, falsafa, sanaa, tiba, sayansi na masuala ya kiroho.

Kwa mujibu wa waandaaji, kongamano la mwaka huu linalenga kutoa taswira ya kitaaluma na ya kina kuhusu nafasi ya wanawake katika kujenga, kuendeleza na kustawisha ustaarabu wa Kiirani katika nyanja mbalimbali za historia.

Miongoni mwa mada zitakazojadiliwa ni uongozi wa kisiasa, diplomasia na utawala; lugha na urithi wa maandishi; sayansi, afya na maendeleo ya jamii; pamoja na maadili, elimu ya kiroho na mchango wa wanawake katika fikra za ustaarabu. Tafiti za kihistoria, kisiasa, kisanaa na tafiti linganishi zinazohusiana na mada hiyo pia zitapokelewa.

Kamati ya maandalizi imetangaza kuwa tarehe 22 Agosti 2026 ndiyo mwisho wa kupokea muhtasari wa makala za utafiti. Makala zitakazokubaliwa baada ya kupitia mchakato wa tathmini ya kitaaluma zitachapishwa katika kitabu cha kimataifa cha makala za kisayansi kwa lugha ya Kiingereza.

Waandaaji wameeleza kuwa kongamano hilo linakusudia kuimarisha ushirikiano wa kitaaluma na kufungua upeo mpya katika tafiti za ustaarabu wa Kiirani na Kiislamu pamoja na Iranolojia duniani.