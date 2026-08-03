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Vyombo vya Habari vya Magharibi na Israel Vyakiri Kushindwa kwa Mpango wa Muungano wa Kijeshi wa Baharini wa Saudi Arabia

3 Agosti 2026 - 14:39
Msimbo wa Habari: 1848197
Vyombo vya Habari vya Magharibi na Israel Vyakiri Kushindwa kwa Mpango wa Muungano wa Kijeshi wa Baharini wa Saudi Arabia

Vyombo vya habari vya Magharibi na Israel vimeripoti kuwa mpango wa Saudi Arabia wa kuunda muungano wa kijeshi wa baharini katika Bahari Nyekundu umekumbana na vikwazo vikubwa, huku ukitajwa kuwa hauna uwezo wa kubadili hali ya usalama katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Vyombo mbalimbali vya habari vya Magharibi na Israel vimeripoti kuwa mpango wa Saudi Arabia wa kuunda muungano wa kijeshi wa baharini katika Bahari Nyekundu umeshindwa kupata uungwaji mkono unaohitajika na unaonekana kutokuwa na uwezo wa kufikia malengo yaliyokusudiwa.

Kwa mujibu wa televisheni ya Al-Masirah, Marekani imekataa pendekezo la Saudi Arabia la kuanzisha muungano huo wa baharini, huku nchi za Ulaya zikielezwa kutokuwa na uwezo wa kuunda au kuongoza muungano wa aina hiyo katika mazingira ya sasa.

Wakati huo huo, duru za Israel zimeuelezea muungano huo kuwa ni "muungano uliokufa kabla ya kuanza kufanya kazi," zikionyesha kutokuwa na matumaini kuhusu mafanikio yake.

Aidha, jarida la Uingereza la Lloyd's List limeandika kuwa pendekezo la Riyadh linaonekana zaidi kuwa ujumbe wa kisiasa kuliko mpango wa kijeshi wenye uwezo wa kuathiri au kubadili mizani ya usalama katika Bahari Nyekundu.

Tathmini hizi zinaonyesha changamoto zinazoikabili Saudi Arabia katika juhudi zake za kupata uungwaji mkono wa kimataifa kwa ajili ya kuanzisha muungano mpya wa usalama wa baharini katika eneo hilo.

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