Sheikh Naim Qassem: Muqawama utaendelea hadi ukaliaji wa ardhi utakapokoma

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu Mkuu wa Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, amesema kuwa Lebanon, Gaza, Iran, Iraq na Yemen zinakabiliwa na mashambulizi yanayoongozwa na Marekani na Israel kwa lengo la kudhoofisha harakati za Muqawama na kuendeleza ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati.



Akizungumza katika hotuba yake, Sheikh Qassem alisema kuwa lengo la mashambulizi dhidi ya Lebanon yaliyotokea mwezi Septemba 2024 lilikuwa kuangamiza kabisa Muqawama. Hata hivyo, alidai kuwa Muqawama uliweza kuendelea kupitia operesheni iliyopewa jina la "Uli al-Ba's", jambo ambalo, kwa mujibu wake, lilisababisha makubaliano yaliyotambua nafasi ya Muqawama na kufifisha malengo ya adui.



Aidha, alisema kuwa mashambulizi makubwa yaliyoshuhudiwa dhidi ya Lebanon yalipungua baada ya kufikiwa kwa hati ya maelewano kati ya Iran na Marekani, akidai kuwa Iran ilisisitiza suala la kusitishwa kwa mashambulizi na kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka Lebanon kuwa miongoni mwa vipaumbele.



Sheikh Qassem pia alikosoa mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, akisema hayajaleta matokeo yenye manufaa kwa Lebanon. Alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa nchini humo kusitisha hatua alizozitaja kuwa ni "maridhiano ya bure", kushirikiana na Muqawama na kuimarisha umoja wa ndani pamoja na kulinda mamlaka ya taifa.



Vilevile, alisisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya Hizbullah na Harakati ya Amal, akisema umoja huo ni nguzo muhimu katika kulinda Lebanon. Pia aliahidi kuwa Hizbullah itaendelea kusaidia wananchi walioathiriwa na vita kupitia makazi ya muda, ukarabati na ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa.



Kuhusu uhusiano wa kikanda, Sheikh Qassem alieleza umuhimu wa ushirikiano mzuri kati ya Lebanon na Syria, akisema utulivu wa kila nchi una manufaa kwa mwenzake. Aliongeza kuwa hakuna kizuizi cha kufanyika kwa mkutano wa wazi kati ya Hizbullah na uongozi wa Syria wakati mazingira yatakapokuwa yanafaa.



Akihitimisha hotuba yake, Sheikh Qassem alisema Muqawama utaendelea kwa muda wote ambao bado kuna ukaliaji wa ardhi, akasisitiza uungaji mkono kwa Palestina na Gaza, na kuzipongeza Iraq na Yemen kwa kile alichokitaja kuwa ni msimamo wao katika kuunga mkono harakati za Muqawama.