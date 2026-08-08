Ujasusi wa Marekani: Urusi yapanga uwezekano wa kuishambulia NATO ili kujaribu nguvu zake

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Taarifa za ujasusi wa Marekani zinaeleza kuwa Urusi inatajwa kuwa inafikiria uwezekano wa kufanya shambulio dhidi ya Muungano wa Nchi za Atlantiki ya Kaskazini (NATO), ikiwa ni sehemu ya juhudi za kujaribu na kutathmini nguvu, mshikamano na uwezo wa mwitikio wa muungano huo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, maafisa wa ujasusi wa Marekani wanaamini kuwa Moscow inaweza kutaka kupima namna NATO itakavyoshughulikia changamoto ya kijeshi endapo moja ya nchi wanachama wake itashambuliwa.

Hata hivyo, taarifa hizo hazimaanishi kwamba Urusi imefanya uamuzi wa mwisho wa kuanzisha mashambulizi dhidi ya NATO, bali zinaelekeza kwenye uwezekano unaotathminiwa na taasisi za ujasusi za Marekani.

Madai hayo yanaibua wasiwasi mpya kuhusu hali ya usalama barani Ulaya na uhusiano unaozidi kuwa na mvutano kati ya Urusi na nchi za Magharibi. Shambulio dhidi ya mwanachama mmoja wa NATO linaweza kuwa na madhara makubwa kwa usalama wa kikanda kutokana na kanuni ya ulinzi wa pamoja ya muungano huo.

NATO imekuwa ikisisitiza umuhimu wa mshikamano wa wanachama wake na uwezo wa kujibu vitisho dhidi ya nchi zake, huku Urusi ikikosoa kwa muda mrefu upanuzi wa NATO kuelekea mipaka yake.