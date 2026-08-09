Wizara ya Ulinzi ya Iran: Iran Itaendelea Kuwa Imara na Yenye Nguvu Katika Uwanja wa Ulinzi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Wizara ya Ulinzi na Msaada kwa Vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesisitiza kwamba Iran itaendelea kuwa imara na yenye nguvu katika uwanja wa ulinzi, ikieleza kuwa uwezo wa taifa katika nyanja za ulinzi, simulizi na dhamira utaendelea kuwa imara.

Wizara hiyo imetoa ujumbe huo kupitia taarifa yake maalumu kwa Siku ya Waandishi wa Habari, ikieleza kuwa katika mazingira ya kile ilichokiita vita mseto na operesheni za kisaikolojia zinazofanywa na maadui, kusimulia ukweli kwa uaminifu, kudai uwajibikaji kwa njia inayowajibika na kulinda maoni ya umma ni sehemu ya nguvu ya kitaifa na uwezo wa kuzuia vitisho wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa waandishi wa habari ni washirika na wasaidizi wa kimkakati katika kujenga na kuendeleza mjadala wa kitaifa kuhusu ulinzi wa pande zote, pamoja na mchakato wa mapinduzi ya viwanda katika sekta ya ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Wizara ya Ulinzi ya Iran imesisitiza kwamba nchi hiyo itaendelea kuwa imara, yenye busara na tayari katika nyanja mbalimbali.

“Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika uwanja wa ulinzi, katika uwanja wa simulizi na katika uwanja wa dhamira, itaendelea kuwa imara, yenye uelewa na tayari,” taarifa hiyo imesema.

Wizara hiyo pia imewatambua waandishi wa habari kama sehemu muhimu katika kuwasilisha ukweli kwa jamii na kuimarisha uwezo wa kitaifa wa kukabiliana na changamoto na vitisho vinavyolenga Iran.