Balozi wa Iran: Marekani Yaongeza Hatari ya Mashindano ya Silaha Angani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika mashirika ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Ali Bahreini, ameonya kuhusu ongezeko la hatari ya mashindano ya silaha angani kutokana na juhudi za Marekani za kutafuta ubora wa kijeshi na kimkakati nje ya angahewa.

Akizungumza leo Alhamisi katika Mkutano wa Upokonyaji Silaha, Bahreini amesema jitihada za Marekani za kupata ubora wa kijeshi na kimkakati katika anga za juu zinaathiri ulazima wa kulinda anga kama eneo la amani, huku zikiongeza hatari ya kuliweka eneo hilo katika shughuli za kijeshi.

Balozi huyo wa Iran amesema maendeleo ya Marekani katika uwezo wa kijeshi na mashambulizi ya angani, ikiwemo kuunda jeshi maalumu la anga na kuitangaza anga ya juu kuwa uwanja mpya wa mapambano, pamoja na juhudi za kutafuta ubora wa upande mmoja, yanaweza kuzisukuma nchi nyingine kuendeleza uwezo wao wa kijeshi kwa kiwango kinacholingana.

Kwa mujibu wa Bahreini, hali hiyo inaweza kuongeza mzunguko hatari wa mashindano ya silaha angani na kuhatarisha matumizi ya amani ya anga kwa mataifa mbalimbali.

Aidha, amesema mjadala kuhusu usalama wa anga za juu unapaswa kujumuisha pia miundombinu ya ardhini inayohusiana na shughuli za anga.

Bahreini ameitaka jumuiya ya kimataifa kulaani mashambulizi ya makusudi yanayofanywa na Marekani na Israel dhidi ya miundombinu ya kiraia na kisayansi ya Iran inayohusiana na shughuli za amani za anga.

Amesema mashambulizi hayo yanakinzana na sheria za kimataifa na yanatishia haki halali ya mataifa kutumia anga kwa madhumuni ya amani.

Balozi huyo pia amesisitiza kwamba mifumo ya satelaiti, satelaiti za kibiashara na mifumo mingine ya anga haipaswi kubadilishwa kuwa nyenzo za kuchukua hatua za uhasama dhidi ya mataifa mengine au kukiuka mamlaka na uhuru wao.

Aidha, amesema kampuni zinazotoa huduma za anga, ikiwemo kampuni zinazotoa huduma za intaneti kupitia satelaiti, hazipaswi kutumia asili yao ya kibiashara kama kifuniko cha kuendelea kutoa huduma au msaada wa kijeshi katika vitendo vya uchokozi au uhasama dhidi ya mataifa mengine.