Al-Houthi: Riyadh itawajibika kwa madhara ya kuongezeka kwa mzingiro na uchokozi dhidi ya Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA-, Kiongozi wa Ansarullah nchini Yemen, Sayyid Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, amesema Riyadh inawajibika kikamilifu kwa madhara na matokeo yatakayotokana na kuongezeka kwa mzingiro na uchokozi dhidi ya Yemen.

Al-Houthi amesema kuendelea kwa mzingiro dhidi ya Yemen, uporaji wa utajiri wa taifa na kuzuia uendeshaji wa viwanja vya ndege kwa ajili ya wagonjwa na wasafiri ni miongoni mwa vitendo vinavyoonesha kuendelea kwa sera ya shinikizo na uhasama dhidi ya wananchi wa Yemen.

Aidha, amedai kuwa Saudi Arabia imefungua anga za Makka na Madina kwa Wazayuni, huku ikizuia viwanja vya ndege vya Yemen kutumika kwa wagonjwa na wasafiri. Kwa mujibu wa Al-Houthi, hatua hizo ni sehemu ya mwenendo wa uhasama unaoendelea dhidi ya Yemen.

Kiongozi huyo wa Ansarullah pia ameeleza kuwa jitihada za kuongeza mvutano, kuendesha kampeni za kijeshi na kupanga kuigawa Yemen ni vitendo vya uchokozi vinavyoonesha kuendelea kwa sera ya shinikizo na uhasama dhidi ya wananchi wa Yemen.

Amesema mbele ya vitendo hivyo, Jamhuri ya Yemen itatumia njia zote halali na kwa kuzingatia haki yake ya kisheria, huku ikitekeleza kile alichokiita kanuni ya “mzingiro dhidi ya mzingiro.” Amesisitiza kwamba upande unaofanya uchokozi utabeba kikamilifu jukumu la matokeo yatakayotokana na hali hiyo.

Al-Houthi amewataka wananchi wa Yemen kuendelea kukabiliana na kile alichokiita uchokozi kwa kutegemea Mwenyezi Mungu, kudumisha umoja wa kitaifa na kuimarisha juhudi za kuhakikisha wanapata haki zao halali.

Kauli hiyo inakuja wakati mvutano kati ya Ansarullah na Saudi Arabia ukiwa umeongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Mwezi Julai, mashambulizi na vitisho vya pande hizo viliongeza hofu ya kuvurugika kwa utulivu uliodumu tangu makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022.