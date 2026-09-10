Ansarullah Yafika Katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya Ansarullah nchini Yemen sasa vimefika katika eneo la Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu inayounganisha Bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden.



Bab al-Mandab ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika usafirishaji wa kimataifa wa bidhaa na nishati kupitia njia za baharini.



Kufika kwa vikosi vya Ansarullah katika eneo hilo kunaweza kuongeza umuhimu wa kimkakati wa uwepo wa vikosi hivyo katika pwani ya Yemen na kuendelea kuifanya Bab al-Mandab kuwa eneo muhimu katika mivutano ya kikanda.