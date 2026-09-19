Jamiat Al-Mustafa Tanzania Yaendelea Kuimarisha Taaluma Kupitia Mitihani ya Majaribio ya Kila Wiki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Dar es Salaam, Tanzania – 19 Septemba 2026: Jamiat Al-Mustafa Dar es Salaam, Tanzania, chini ya usimamizi na uongozi wa Rais wake, Dkt. Ali Taqavi, inaendelea kuimarisha kiwango cha taaluma kwa wanafunzi wake kupitia utaratibu wa mtihani wa majaribio wa kila wiki, unaofanyika kila Jumamosi.

Mtihani huo ni sehemu ya programu ya kitaaluma inayolenga kuwapa wanafunzi fursa ya kujipima, kupitia masomo yao, kutambua maeneo yanayohitaji maboresho na kuimarisha uelewa wa masomo wanayojifunza.

Kupitia tathmini hii ya kila wiki, wanafunzi wanajengewa nidhamu ya kusoma na uwezo wa kujitathmini, sambamba na kupata maandalizi bora kwa ajili ya mitihani mikubwa ya kitaaluma.

Kwa mtazamo wa kielimu, tathmini endelevu ni sehemu muhimu ya mchakato wa kujifunza, kwani huwasaidia wanafunzi kufuatilia maendeleo yao na kubaini mapema changamoto zinazohitaji kupewa kipaumbele.

Utaratibu huu pia unalenga kuhakikisha kuwa mchakato wa elimu hauishii katika kufundishwa kwa masomo pekee, bali unaambatana na tathmini ya mara kwa mara, ufuatiliaji wa maendeleo na uboreshaji wa uelewa wa wanafunzi.

Jamiat Al-Mustafa Tanzania inaendelea kujenga mazingira bora ya kielimu yanayolenga kuwaandaa wanafunzi wenye maarifa, nidhamu, uelewa mpana na uwezo wa kuchangia katika maendeleo ya jamii.