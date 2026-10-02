Khutba ya Sala ya Ijumaa Jamiat Al-Mustafa Mbezi Beach: Nafasi ya Baadhi ya Wanazuoni wa Dini wa Leo katika Kupotosha Mafundisho ya Kidini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Sala ya Ijumaa imefanyika leo, Ijumaa, tarehe 2 Oktoba 2026, katika Msikiti wa Jamiat Al-Mustafa (saw), Mbezi Beach, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo mada ya khutba ilikuwa “Nafasi ya Baadhi ya Wanazuoni wa Dini wa Leo katika Kupotosha na Kuondoka katika Mafundisho ya Kidini.”

Nafasi ya Baadhi ya Wanazuoni wa Dini wa Leo katika Kupotosha Mafundisho ya Kidini

Mada ya “Nafasi ya Baadhi ya Wanazuoni wa Dini wa Leo katika Kupotosha na Kuondoka katika Mafundisho ya Kidini” inaweza kuchunguzwa kutoka katika nyanja mbalimbali za kiitikadi, kimaadili, kijamii na kiutamaduni. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kwamba mjadala huu unahusu baadhi ya watu, na haupaswi kuhusishwa na wanazuoni wote na viongozi wa dini; kwani wanazuoni wengi katika historia na katika zama hizi wamejitahidi kufafanua kwa usahihi maarifa ya dini na kufanya mageuzi katika jamii.

1. Kujiweka Mbali na Qur’ani na Sunna Sahihi

Miongoni mwa sababu muhimu za upotovu ni kuwasilisha mambo ya kidini bila kuzingatia ipasavyo Qur’ani Tukufu, riwaya sahihi na misingi ya kielimu ya uelewa wa dini. Wakati mwingine mambo huwasilishwa kwa jina la dini bila kuwa na msingi wa kutosha wa nyaraka na ushahidi unaoaminika, na hatua kwa hatua huanza kutambulika miongoni mwa watu kama “hukumu ya kidini.”

2. Kutumia Vibaya Nafasi ya Uongozi wa Kidini

Kwa mtazamo wa jamii, mwanazuoni wa dini ana nafasi maalumu katika kufundisha na kufafanua dini. Endapo mtu atatumia nafasi hiyo kwa ajili ya maslahi binafsi, kutafuta umaarufu, madaraka au kutetea maslahi ya kundi fulani, inaweza kusababisha imani ya watu katika mafundisho ya dini kuathirika.

3. Kuchanganya Dini na Mitazamo Binafsi

Changamoto nyingine ni kugeuza mtazamo binafsi kuwa hukumu ya moja kwa moja ya kidini. Mwanazuoni wa dini anapaswa kutofautisha kati ya matini ya kidini, uelewa wa kifakihi, mtazamo binafsi na masuala ya kimila, na wakati wa kuwasilisha mtazamo fulani, anapaswa kuwaeleza wasikilizaji kiwango cha uhakika na ushahidi wa mtazamo huo.

4. Kuzidisha au Kupunguza Katika Kuwasilisha Dini

Dini ya Kiislamu inasisitiza uwiano na wastani. Kuwasilisha picha ya dini yenye ukali uliopitiliza au, kinyume chake, yenye wepesi uliopitiliza kunaweza kumweka msikilizaji mbali na uelewa wenye uwiano wa mafundisho ya Kiislamu. Kwa hiyo, kufafanua dini kunahitaji kuzingatia kwa pamoja hukumu, maadili, akili, huruma na maslahi halisi ya mwanadamu.

5. Kutumia Maudhui Dhaifu au Ya Kutungwa

Miongoni mwa matatizo muhimu katika mazingira ya kidini ni kunukuu hadithi na simulizi ambazo vyanzo vyake havijachunguzwa. Wahutubiaji na wahubiri wa dini, hususan katika zama za mitandao ya kijamii, wana wajibu wa kuchunguza chanzo na uhalali wa riwaya au madai kabla ya kuyasambaza.

6. Kubadilisha Tofauti za Kielimu Kuwa Uadui

Tofauti za kimtazamo miongoni mwa wanazuoni katika masuala ya kielimu na kifakihi ni jambo linalojulikana. Hata hivyo, tofauti za kielimu zinapobadilika kuwa kutuhumiana, kudhalilishana, kumtakfiri mtu au uadui wa kijamii, zinaweza badala ya kuimarisha dini kusababisha mgawanyiko miongoni mwa Waislamu.

7. Athari Hasi kwa Kizazi cha Vijana

Kizazi cha vijana cha leo kinaweza kufikia kwa haraka vyanzo mbalimbali vya taarifa. Endapo vijana watachanganyikiwa kutokana na kauli mbalimbali na zinazokinzana kuhusu dini, wanaweza pia kuanza kuwa na mashaka kuhusu misingi ya mafundisho ya dini yenyewe. Kwa hiyo, wanazuoni wa dini wanapaswa kuzungumza kwa lugha ya kielimu, kimantiki na inayolingana na mahitaji ya kizazi kipya.

8. Wajibu wa Kimaadili wa Mwanazuoni wa Dini

Mwanazuoni wa dini si mwenye jukumu la kuwasilisha taarifa za kidini pekee; bali tabia yake pia ni sehemu ya ujumbe wake. Ikiwa kutakuwa na tofauti kubwa kati ya kauli na matendo ya mhubiri, jambo hilo linaweza kuathiri imani ya watu kwake. Kwa mtazamo huu, uchamungu, ukweli, uaminifu na ikhlasi ni miongoni mwa sifa muhimu za uenezaji sahihi wa dini.

Njia za Kuzuia Upotovu katika Kufafanua Dini

Ili kupunguza madhara haya, kuna misingi kadhaa inayoweza kutiliwa mkazo:

Kurejea mara kwa mara katika Qur’ani Tukufu na vyanzo sahihi vya Hadithi ;

; Kutofautisha kati ya dini, tafsiri ya kidini na mtazamo binafsi ;

; Kuchunguza sanad na maudhui ya riwaya kabla ya kuzinukuu;

Kutumia mbinu za kielimu na kimantiki katika kujibu maswali ya kidini;

Kuepuka kuzidisha, kupunguza, ushabiki na kuchochea mifarakano;

Kukubali tofauti za kielimu katika masuala ya ijtihadi;

Kuzingatia maadili ya Kiislamu katika hotuba, mijadala na uenezaji wa dini;

Kuzingatia kwa umakini maswali na mahitaji ya fikra ya kizazi cha vijana.

Hitimisho

Kupotosha na kuondoka katika mafundisho ya dini si lazima kuwe na maana ya kubadilisha moja kwa moja matini ya dini; wakati mwingine uelewa usio sahihi, kunukuu bila sanad, tafsiri binafsi, kuzidisha au kupunguza, au kuitumia dini kwa malengo ya kifaa kunaweza kuunda picha isiyo sahihi kuhusu mafundisho ya Kiislamu.

Kwa hiyo, wajibu wa mwanazuoni na mhubiri wa dini ni kufafanua dini kwa watu kwa uaminifu wa kielimu, uchamungu, ukweli na kurejea katika vyanzo vinavyoaminika, kwa namna ambayo dini inawasilishwa kwa msingi wa uelewa na ushahidi wake.

Jambo Muhimu

Ukosoaji wa utendaji wa baadhi ya wanazuoni wa dini unapaswa kuzingatia kauli, maandishi, fatwa au matendo yenye ushahidi, na si kwa kutegemea dhana kuhusu nia au utu wao. Mtazamo huu ni wa haki zaidi na pia unasaidia kuwezesha mazungumzo ya kielimu kuhusu masuala ya dini.

Imetolewa na: Idara ya Mahusiano ya Umma ya Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (saw) nchini Tanzania