Ayatullah Safaee Bushehri: Muqawama ni Msingi wa Maendeleo na Kuimarika kwa Nguvu ya Taifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Gholamali Safaee Bushehri, katika hafla ya kumuaga Shahidi Abbas Aghaei, mmoja wa mashahidi wa vikosi vya polisi vya Iran aliyeuawa katika shambulio la kigaidi la hivi karibuni katika jimbo la Sistan na Baluchestan, amesisitiza nafasi muhimu ya vikosi vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu wa jamii.

Akirejelea ujumbe wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kuhusu nafasi muhimu ya polisi katika kuhakikisha usalama endelevu na kukabiliana na wahalifu pamoja na makundi yanayohusishwa na maadui wa nchi, Ayatullah Safaee Bushehri amesema kuwa vikosi hivyo vina nafasi ya juu na wajibu mkubwa katika kulinda usalama wa jamii na kukabiliana na vitisho vinavyolenga amani na utulivu wa taifa.

Kulinda usalama wa jamii kuna fadhila kubwa katika Uislamu

Ayatullah Safaee Bushehri, akirejelea riwaya kutoka kwa Mtume Muhammad (SAW) kuhusu fadhila za kulinda na kulinda mipaka katika njia ya Mwenyezi Mungu, amesema kuwa katika riwaya hiyo, usiku mmoja wa ulinzi unaofanywa kwa nia ya kumridhisha Mwenyezi Mungu umeelezwa kuwa na fadhila kubwa kuliko siku elfu moja ambazo usiku wake hutumika katika ibada ya usiku na mchana wake katika kufunga.

Ameeleza kuwa riwaya hiyo inaonyesha nafasi ya juu ya watu wanaojitolea kulinda usalama wa jamii. Watu hao, kupitia juhudi, kujitolea na kujitoa mhanga, huwezesha wananchi kuishi kwa amani na utulivu na hulinda jamii ya Kiislamu dhidi ya vitisho na hatari mbalimbali.

Muqawama ni msingi wa uhai, maendeleo na nguvu ya taifa

Akizungumzia umuhimu wa muqawama katika maisha ya mtu binafsi na jamii, Ayatullah Safaee Bushehri amesema kuwa muqawama ni kiini cha uhai na msingi wa maendeleo, uzalishaji wa nguvu ya taifa na kuimarika kwa mamlaka yake katika medani ya kimataifa.

Amefafanua kuwa kila kiumbe na kila mfumo katika ulimwengu unahitaji kustahimili na kukabiliana na mambo yanayotishia uhai wake ili uweze kuendelea kuwepo.

Akitoa mifano kutoka katika mazingira ya kawaida, amesema kuwa mti usipoweza kustahimili dhoruba unaweza kung’olewa pamoja na mizizi yake; jengo lisilojengwa kwa uwezo wa kustahimili mitikisiko ya tetemeko la ardhi linaweza kuporomoka; na mwili wa binadamu unaposhindwa kujikinga dhidi ya virusi unaweza kushambuliwa na magonjwa.

Amesisitiza kuwa jamii nayo haiko nje ya kanuni hiyo. Taifa lisipokabiliana na mashambulizi ya kijeshi pamoja na mashinikizo ya kiutamaduni, kiuchumi, kisiasa, kijamii, kisayansi na kiteknolojia, linaweza kudhoofika hatua kwa hatua, kuporomoka na kupoteza ustaarabu wake, kiasi kwamba historia yake ikabaki katika vitabu tu.

Kushikamana na njia ya Mwenyezi Mungu ni njia ya kuvuka vitisho

Ayatullah Safaee Bushehri, akirejelea aya ya Qur’ani Tukufu isemayo:

“Hakika wale waliosema: Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, kisha wakasimama imara, hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika.”

Amesema kuwa jamii inayojengwa juu ya imani kwa Mwenyezi Mungu inapaswa kuzingatia misingi ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Kiislamu katika kutunga sheria, kusimamia utawala na kufanya uangalizi. Aidha, jamii hiyo inapaswa kuwa imara inapokabiliwa na mashambulizi na vitisho kutoka kwa maadui.

Ameongeza kuwa mataifa na jamii zinazochagua njia ya Mwenyezi Mungu hukabiliana na aina mbalimbali za mashinikizo, zikiwemo mashambulizi ya kijeshi, migogoro na njama za kisiasa, mashambulizi ya kiutamaduni na kijamii, juhudi za kuchochea mifarakano na kudhoofisha umoja wa kitaifa, vikwazo vya kiuchumi pamoja na vitisho katika nyanja za sayansi na teknolojia.

Kwa mujibu wa Ayatullah Safaee Bushehri, imani na ustahimilivu katika njia ya Mwenyezi Mungu ni nguzo mbili muhimu zinazosaidia kulinda jamii na kuikabili changamoto mbalimbali. Hivyo, jamii ya Kiislamu inapaswa kushikamana na misingi yake ya kidini na mfumo wake wa uongozi, huku ikidumisha muqawama dhidi ya uadui na mashinikizo ya aina mbalimbali.

Amebainisha pia kuwa Qur’ani Tukufu inaeleza baraka zinazopatikana kupitia ustahimilivu katika njia iliyo sahihi. Amesema kuwa jamii inaposhikamana na njia hiyo, huandaliwa mazingira ya kupata neema, fursa, maendeleo, ustawi na maisha yenye utulivu.

Watu wa Iran wameendelea kusimama imara dhidi ya mashambulizi na mashinikizo

Akizungumzia mashambulizi ya kijeshi na aina mbalimbali za mashinikizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatullah Safaee Bushehri amesema kuwa Marekani na utawala wa Israel, pamoja na mashambulizi ya kijeshi, wameendeleza hatua na mashinikizo katika nyanja mbalimbali dhidi ya Iran.

Hata hivyo, amesema kuwa wananchi wa Iran, chini ya mwongozo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, wameendelea kusimama imara katika nyanja mbalimbali za muqawama na ulinzi.

Ameongeza kuwa pamoja na vitisho kutoka nje ya nchi, bado kuna njama na vitendo vya ndani vinavyolenga kuvuruga usalama na kusababisha hali ya wasiwasi. Hata hivyo, vikosi vya ulinzi, vikosi vya usalama na FARAJA, yaani polisi wa Iran, vinaendelea kukabiliana na vitisho hivyo kupitia uwepo wao na juhudi zao za kiusalama.

Mashahidi wa vikosi vya polisi wamejitolea maisha yao kulinda usalama wa wananchi

Akitoa heshima kwa mashahidi wa vikosi vya polisi, hususan Shahidi Abbas Aghaei ambaye hafla hiyo iliandaliwa kwa ajili ya kumuaga na kumuenzi, Ayatullah Safaee Bushehri amesema kuwa vikosi vinavyolinda usalama hujitolea maisha yao ili kuzuia usalama wa jamii usiathiriwe.

Amesema kuwa kupitia kujitolea na kujitoa mhanga kwao, vikosi hivyo huwezesha kuendelea kuwepo kwa amani na utulivu miongoni mwa wananchi.

Aidha, amesisitiza kuwa wanachama wa vikosi vya ulinzi na usalama wako tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya kulinda nchi na wananchi wake. Ameeleza kuwa juhudi hizo zinastahili kuthaminiwa, na kwamba wananchi wa Iran wanatambua mchango wa vikosi vya ulinzi, FARAJA na polisi katika kudumisha usalama wa umma.

Katika hitimisho lake, Ayatullah Safaee Bushehri amewasalimia na kuwapongeza wote wanaojitolea kulinda usalama wa jamii, akisisitiza tena nafasi ya juu ya jukumu hilo katika mafundisho ya Kiislamu. Kwa kurejelea riwaya ya Mtume Muhammad (SAWW) kuhusu fadhila za ulinzi katika njia ya Mwenyezi Mungu, amebainisha kuwa kulinda usalama wa jamii na kutetea amani ya wananchi ni tendo lenye thamani kubwa na nafasi tukufu katika Uislamu.