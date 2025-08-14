Waumini wa Kabul Waadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (a.s) Wakihoji Vikwazo vya Safari za Mahujaji (Mazuwwari) wa Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- katika siku za kuelekea Arubaini ya Imam Hussein (a.s), Kituo cha Fiqhi cha Maasemamu Watakatifu (a.s) mjini Kabul kiliwapokea wanazuoni, wanafunzi wa dini na wapenzi wa Aba Abdillah al-Hussein (a.s).

Hafla hiyo ilianza kwa kisomo cha aya za Qur’ani Tukufu, kisha wazungumzaji walisisitiza nafasi kubwa ya Arubaini katika tamaduni za Kiislamu na umuhimu wa kuendeleza ujumbe wa Ashura.

Hata hivyo, hali ya mwaka huu ilikuwa na ladha ya uchungu kwa wapenzi wengi wa ziara ya Karbala. Washiriki na wazungumzaji walilalamikia changamoto na kikwazo cha uratibu kisiasa na kiutendaji ambacho kiliwazuia idadi kubwa ya Waafghanistan kushiriki katika matembezi ya Arubaini.

Miongoni mwa vikwazo vikuu vilivyotajwa ni masharti magumu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika utoaji wa viza kwa mahujaji wa Afghanistan, pamoja na muda mfupi mno uliotolewa kwa ajili ya kuwasilisha maombi — hali iliyoathiri hata makampuni mengi ya huduma za ziara kuandaa mipango ipasavyo.

Aidha, ucheleweshaji wa Serikali ya Iraq katika kuanzisha mchakato wa utoaji wa viza na kutoeleza mapema gharama na mgao wa nafasi za mahujaji kulichangia zaidi hali hiyo, na hivyo kuwanyima nafasi makumi ya maelfu ya wapenzi wa Hussein kutoka Afghanistan kushiriki.

Washiriki wa hafla hiyo walisema matatizo haya ni “kutojali nafasi ya kidini na kijamii ya Arubaini” na wakatoa wito wa kuwepo ushirikiano wa dhati na wa uratibu kati ya Iran na Iraq pamoja na taasisi za ziara za Afghanistan katika miaka ijayo.

Walisema kuwa mapenzi kwa Imam Hussein (a.s) hayana mipaka ya kijiografia, na kwamba kizuizi chochote cha kisiasa au kiutawala dhidi ya mahujaji ni pigo kwa mshikamano wa Umma wa Kiislamu.

Hafla ilihitimishwa kwa kusomwa kwa Ziara ya Arubaini, tenzi za maombolezo na dua za kuondolewa kwa matatizo ya mahujaji na kuombea amani ya Uislamu duniani.