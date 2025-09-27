Sheikh Naeim Qassem: „Kwa mapigano ya aina ya Karbala, tutakabiliana na kuondolewa kwa silaha za harakati ya upinzani.“

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-: Sheikh Naeim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, katika hotuba yake kwenye hafla ya kumbukumbu ya mwaka wa kwanza ya shahada ya Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashim Safiuddin mjini Beirut, alitangaza kwa heshima kumbukumbu ya viongozi wa Hizbullah na mashahidi wengine wa mapambano na aliweka wazi ujumbe wake kuhusu hali ya upinzani na nchi yake.

Katika hotuba yake, Sheikh Qassem alisema kuwa ingawa kukosa kwa Shahid Nasrallah ni kupungufu kubwa na ni jambo gumu, uwepo na athari zake bado ni mwanga unaong’ara. Alieleza kuwa wanayo hisia kwamba wanaishi katika wakati wa mafanikio makubwa.

Alimwambia Shahid Nasrallah kwamba njia ya Hizbullah imejengwa kwa fikra, roho na damu yake, na Palestina imewekwa mioyoni mwao; njia yake itaendelea kuwa hai — licha ya kwamba walimdhibiti mwili wake, roho yake inaendelea kuishi.

Kwa mwelekeo huo, Sheikh Qassem alisema kuwa Nasrallah amewekeza msingi wa upinzani mioyoni mwa watu na kuifanya nguvu ya upinzani irindilie duniani kote. Aliongeza kuwa ule upinzani umebadili uso wa kanda na kuenea.

Akimwambia pia Shahid Hashim Safiuddin na viongozi waliopotea, Qassem alisema: walituacha kwa mapema lakini alama zao ziko wazi na wao wataendelea kuwa waaminifu kwa ahadi zao.

Sheikh Qassem alimtaja Shahid Nasrallah kama kiongozi aliyezamisha matumaini; aliyefaidika na ule ugavi wa uongozi wa Imam Khomeini na Imam Khamenei kama mfano wake, na hivyo kuokoa vizazi vingi. Njia ya Hizbullah imechanganyika na fikra, roho na damu za Shahid Nasrallah na bila shaka itashinda.

Akitaja Shahid Korki (mmoja wa mashahidi wa upinzani), alisema alisaidia kutoka Syria na kushiriki katika vita vya kuunga Ghaza, na alimdai kuwa Korki alitaka Nasrallah amuongoze vita pamoja naye — kisha akapata medali ya shahada.

Sheikh Qassem alisema kwamba wamekabiliana na vita vya kiwango cha kimataifa vilivyolenga kufungua njia kwa ajili ya kuunda “Israeli kubwa”, lakini upinzani ulikataa kuanguka. Aliongeza kwamba baada ya mashambulizi ya Israel na kuuawa kwa wakuu wa upinzani, adui alifikiri tutavunjika lakini kwa uteuzi wa viongozi wapya Hizbullah ilirudi kwenye uongozi na kuelewa tena tendo la mapambano.

Alielezea ushindi wa upinzani katika vita ya Ouli al-Bas (uliokuwa mwanzo wa mipango ya mapambano), akifafanua kuwa walifanikiwa kusimamisha msukumo wa adui; na ikizingatiwa tukio la Pijar na mauaji ya wakuu katika nchi nyingine, wangeweza kuyeyuka lakini hawakufanya hivyo.

Akieleza maandalizi ya kujitetea dhidi ya uvamizi wa Israeli, alisema mandhari ya umma (misa ya kumbukumbu na maandamano makubwa) inaonyesha nguvu ya upinzani, hasa mazishi makubwa ya viongozi wa upinzani. Alisema walistawi katika uwanja wa mapigano na walipata kile ambacho wengine walitaka kufanikisha kwa siasa.

Kwa msimamo thabiti kuhusu silaha za upinzani, Sheikh Qassem alisema: Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel ni hatari kwa Lebanon na upinzani, na hawatakuacha kuondoa silaha za upinzani — na katika suala hilo, watajikaza kwa vita ya aina ya Karbala. Alisisitiza kwamba hawataruhusu upinzani kuzongwa (disarmed), na watajikaza kwa pamoja kupinga hilo.

Alisema utawala wa Kizayuni hauwataruhusu Wale bonyeza utulivu nchini Lebanon; aliiambia serikali kuwa jukumu lake ni kuzuia uvamizi wa Israeli, kusukuma adui nyuma, kurudisha mateka na kuanza ujenzi upya wa Lebanon.