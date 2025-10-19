Iran Yazindua Makombora Mapya Yenye Uwezo wa Kuongozwa Angani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran, Iran - Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imezindua rasmi makombora mapya yenye teknolojia ya hali ya juu, yanayoweza kuongozwa wakiwa angani ili kufikia shabaha yake kwa usahihi mkubwa. Uzinduzi huu unachukuliwa kama hatua muhimu katika juhudi za nchi hiyo za kuendeleza uwezo wake wa kijasusi na kiusalama.

Taarifa kutoka wizara ya ulinzi ya Iran zinasema kuwa makombora haya ni sehemu ya kizazi kipya cha silaha zenye teknolojia ya juu, zenye uwezo wa kurekebisha mwelekeo wake wakiwa angani na hivyo kuongeza usahihi wa kufikia malengo ya kiaskari au kiasili ya ulinzi wa taifa.

Waziri wa Ulinzi wa Iran ameeleza kuwa uzinduzi huu unaashiria ushirikiano wa utafiti na maendeleo katika sekta ya kijeshi, na ni ishara kwamba Iran inaendelea kuimarisha teknolojia yake ya ulinzi na kujilinda dhidi ya vitisho vyovyote.

Wataalamu wa kijeshi wanaona kuwa teknolojia ya kuongozwa kwa Makombora yakiwa angani inafanya makombora hayo kuwa na faida kubwa kutokana na uwezo wake wa kurekebisha au kubadilisha mwelekeo kwa wakati halisi na Sahihi, jambo linaloongeza usahihi na kupunguza uwezekano wa kuruka hadi mbali bila kufikia shabaha yake.

Uzinduzi huu umekuja katika kipindi ambacho mzozo wa kikanda na ushindani wa silaha unasalia kuwa suala muhimu la kijiografia na kisiasa, huku mataifa ya kigeni yakifuatilia kwa makini maendeleo ya teknolojia ya kijeshi ya Iran.