Mufti wa Oman ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kusimama imara dhidi ya ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano Ghaza na Israeli

Kwa mujibu Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, Mufti Mkuu wa Oman, kupitia tamko lililotolewa, aliwahimiza jamii ya kimataifa na nchi za Kiislamu kutumia shinikizo dhidi ya utawala wa Kizayuni ili kuzuia uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika Ukanda wa Ghaza. Tovuti ya habari ya Al-Mayadeen iliandika kwamba Mufti wa Oman alielezea hatua za utawala wa Kizayuni kama “kuvukilia makubaliano ya Ghaza” na kuonyesha kushangazwa kwake na matendo hayo.

Aliongeza kwenye chapisho lake mitandaoni: “Tunashangazwa na tabia ya utawala wa Kizayuni katika juhudi zake za kupindua makubaliano ambayo yalifikiwa kwa ushiriki wa baadhi ya nchi za Kiarabu na nchi nyingine. Tunaomba jamii ya kimataifa ichukue hatua za kushinikiza utawala wa Kizayuni kushikilia ahadi zake katika makubaliano haya.”

Mufti Mkuu wa Oman pia aliwahiwaishia nchi za Kiislamu na jamii zao “kuchukua hatua za dharura za kuunga mkono ndugu na dada zao katika Ukanda wa Ghaza,” akisisitiza kwamba ni kwa njia hii tu adui hawezi kutekeleza mipango yake ya uhalifu.

Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya upinzani wa Kipalestina na utawala wa Kizayuni yalitekelezwa kuanzia Oktoba 10, lakini Tel Aviv hadi sasa imevuruga mara nyingi makubaliano haya, kama ilivyotokea Lebanon, na kuwaua mamia ya Wapalestina. Pia, utawala wa Kizayuni kwa kuzuia msaada wa kibinadamu umechochea zaidi mgogoro wa kibinadamu katika Ukanda wa Ghaza.