Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA –, filamu ya kihistoria “Palestine 36” iliyoongozwa na Annemarie Jacir, inayosimulia mapinduzi ya Wapalestina dhidi ya ukoloni wa Uingereza mwaka 1936, imechaguliwa na Wizara ya Utamaduni ya Palestina kuwa mwakilishi rasmi wa nchi hiyo katika tuzo za Oscar 2025, kipengele cha Filamu ya Kimataifa.

Mwandishi na mchambuzi mashuhuri Jonathan Cook, kupitia tovuti ya Middle East Eye, anaandika kuwa: “Palestine 36” ni ukumbusho wa muundo wa uhalifu wa kivita ambao leo unatendwa Gaza na utawala wa Kizayuni, uhalifu ambao uliwekwa misingi yake na Dola ya Uingereza. Ni simulizi linaloonyesha juhudi ambazo Wapalestina walizifanya – lakini hawakuweza kushinda – dhidi ya ukandamizaji huo.

Anawahimiza watazamaji kuuona filamu hii ili kufahamu unafiki wa Uingereza katika kujidai kutetea haki za binadamu huku ikiunga mkono mauaji ya halaiki Gaza.

Kiini cha Hadithi: Mapinduzi ya 1936

Filamu Palestine 36 haizungumzii tukio la sasa, bali inazama kwenye historia na kufunua mizizi ya maangamizi ya miaka miwili iliyopita Gaza kwa mtazamo wa kina na wa utafiti.

Kazi hii inasimulia:

Mapambano ya Wapalestina mwaka 1936 dhidi ya ukoloni wa Uingereza, aliyekuwa mlezi wa eneo hilo.

Si tu dhidi ya ukatili wa Uingereza, bali dhidi ya mpango wake wa kuandaa mazingira ya kuanzishwa kwa dola ya makoloni ya Wayahudi wahamiaji.

Azma ya Uingereza ilikuwa kuwafurusha wenyeji waliowachukia ili kutengeneza ngome ya kibeberu ya Kiyahudi Mashariki ya Kati kwa ajili ya maslahi yake ya kikoloni.

Mwelekeo wa Harakati za Ukombozi

Mapambano Dhidi ya Ukoloni

Uingereza ilikuwa na ajenda kuu: kukandamiza utaifa wa Kiarabu, harakati iliyokuwa ikienea katika maeneo ya Shamu kama jibu dhidi ya ukoloni wa Uingereza na Ufaransa.

Utaifa wa Kiarabu ulikuwa wazo la kisiasa lililolenga kuunganisha Waarabu dhidi ya mipaka ya ubeberu.

Palestina ilikuwa kiungo muhimu kati ya Misri, Lebanon na Syria; hivyo Uingereza haikutaka eneo hili liwe kitovu cha harakati za uhuru.

Ukandamizaji Mkubwa

Kiwango cha ukandamizaji kilikuwa kikubwa sana kiasi kwamba mwanahistoria Rashid Khalidi anatathmini idadi ya askari wa Uingereza walioko Palestina kuwa zaidi ya askari walioko India, nchi nzima.

Mapambano haya ndiyo chimbuko la:

Intifada ya 1987

Intifada ya 2000

Kupinga ukoloni wa Dola ya Kizayuni.

Filamu Palestine 36 inaeleza simulizi ambalo:

Halifundishwi katika shule za Uingereza

katika shule za Uingereza Halitambuliwi na vyombo vya habari kama msingi wa uhalifu wa sasa Palestina

Kwa hiyo watazamaji wengi wa Kiingereza watashangazwa na ukubwa wa ukatili ambao Uingereza ilitenda dhidi ya Wapalestina.

Mafunzo ya Uhalifu wa Kivita

Filamu inaonyesha kwa uwazi kwamba mizizi ya ukatili wa Kizayuni leo ilijengwa na:

Jeshi la Uingereza

Maafisa wake

Sera zake za kijeshi

Mhusika Mkuu: Ord Wingate

Mfano mkubwa ni Ardhi Wingate, afisa wa Uingereza ambaye:

Aliunda vikosi maalumu vya adhabu

Alihusisha wanamgambo wa Kiyahudi

Alifanya mashambulizi ya usiku kwa madhumuni ya kuwatia hofu Wapalestina

Mafunzo yake kuhusu "vita mseto" na "mbinu za kigaidi za kijeshi":

Baadaye yakawa mwongozo rasmi wa jeshi la Israel

David Ben Gurion mwenyewe alimfanyia mazishi ya heshima baada ya kifo chake

Uhalifu Aliotenda Wingate (kama ulivyoonyeshwa filamu)

Kutumia mtoto wa Kipalestina kama ngao ya kibinadamu

Kuwakusanya wanawake na watoto kwenye kambi ya wazi iliyozungushiwa sime za miiba

Kuwanyima maji katika joto kali

Kuchoma mazao ya Wapalestina

Kulipua basi lenye wanaume wa Kipalestina aliowakamata kiholela

Tukio kama haya yanaonyesha kwa nini Hamasi ilifanya shambulizi la Oktoba 7 kama jibu dhidi ya miaka mingi ya ukandamizaji.

Upendeleo wa Kimaadili na Kidini

Filamu pia inaonyesha:

Msingi wa fikra za Ukristo wa Kizayuni , uliowahi kuongozwa na walio kama Balfour

, uliowahi kuongozwa na walio kama Balfour Wingate akiwa mfuasi wa dhana za “kuwarudisha Wayahudi katika ardhi ya mababu zao”

Upendeleo huu ulipelekea:

Kuondolewa utu wa Wapalestina

Kuendelezwa kwa ukatili wa kinyama

Mambo ambayo leo yanafanywa na askari wa Israel na kuonyeshwa mitandaoni

Hata leo viongozi kama Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza, anaendeleza upeo huu wa upendeleo kwa:

Kutetea hatua za Israel za kuwanyima Wapalestina chakula, maji, umeme

Kudai kuwa “hakuna raia wasiohusika Gaza”

Huu ni mwendelezo wa mkondo mrefu wa upendeleo wa Kizayuni.

Kwa kuhitimisha

Hatuwezi kutegemea mitaala ya shule au vyombo vya habari vya Magharibi kuelewa:

Mazingira ya ukoloni wa Uingereza Palestina

Jinsi walivyounda misingi ya ukatili wa Israel leo

Lazima tusikilize sauti za waliodhulumiwa.

Filamu Palestine 36 inapaswa kuungwa mkono kuonyeshwa Iran na maeneo mengine ili: