Makubaliano ya Al-Julani na Wazayuni chini ya kivuli cha Washington

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Mwakilishi Maalum wa Marekani Kuhusu Syria Apendekeza “Chumba cha Operesheni Pamoja” Kati ya Marekani, Syria na Utawala wa Israel

Mwakilishi maalum wa Marekani kuhusu Syria alitangaza katika mkutano uliofanyika Paris pendekezo la kuunda “chumba cha operesheni pamoja” kati ya Marekani, Syria na utawala wa Israel katika ardhi ya Jordan; pendekezo ambalo linaangaliwa kama sehemu ya mpango wa kisiasa na kiusalama wa Marekani kwa kusini mwa Syria na kuanzisha taratibu za kawaida za kidiplomasia na Tel Aviv hatua kwa hatua.

Tome Barak, mwakilishi maalum wa Marekani, alilenga kutoa mpango huu wakati wa mazungumzo ya pande tatu yaliyofadhiliwa moja kwa moja na Marekani mjini Paris; mkutano ambao, kama iliripotiwa na vyanzo vya habari, ulilenga kudumisha hali ya kijeshi iliyo kwenye mipaka na kuendeleza mikakati ya pamoja ya usalama na ukusanyaji wa taarifa kati ya Damascus na utawala wa Israel.

Chumba cha Operesheni Pamoja; Ulinzi wa Usalama kwa Ajili ya Kawaida

Kwa mujibu wa pendekezo hili, chumba cha operesheni pamoja cha Marekani, Syria na utawala wa Israel kitashughulikia masuala ya kisiasa, kijeshi na ushirikiano wa taarifa, huku hali ya usambazaji wa majeshi katika mipaka ya sasa isibadilike. Hatua hii inathibitisha ukoloni wa Israel na kuiacha Marekani ikisimamia usimamizi wa mgogoro.

Wakati huo huo, Barak alipendekeza pia kubadilisha eneo la mpaka kati ya Syria na ardhi zilizokaliwa za Palestina kuwa “eneo la kiuchumi”, ambalo lingeanzishwa kwa uwekezaji wa nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi, na kufanya eneo hilo kuwa chombo cha kisiasa na kiusalama kwa ajili ya Marekani na washirika wake.

Tamko la Pamoja la Paris; Kazi ya Moja kwa Moja ya Marekani

Baada ya mkutano, Marekani, utawala wa Israel na Syria walitolewa tamko la pamoja. Tamko hili, lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, linasema kuwa maafisa wakuu wa Israel na Syria walikutana “chini ya usimamizi wa Marekani” mjini Paris, na walikubaliana kuunda mfumo wa pamoja na wa mawasiliano wa kipekee.

Marejeleo ya Marekani yanadai kuwa mfumo huu umeundwa kwa ajili ya kubadilishana taarifa, kupunguza mzozo wa kijeshi, shughuli za kidiplomasia, na hata “fursa za kibiashara”, ingawa wachunguzi wanasema kuwa badala ya kuleta utulivu wa kweli, mpango huu unalenga zaidi kuimarisha mpango wa kisiasa wa Marekani na kuhakikisha usalama wa utawala wa Israel.

Hali ya Serikali ya Muda ya Syria na Wasiwasi wa Kiraia

Gazeti la Lebanon liliripoti, likirejelea vyanzo vilivyo karibu na Ahmed Al-Shar’a, Rais wa serikali ya muda ya Syria, kwamba Damascus ina mtazamo chanya kuhusu kuunda chumba cha operesheni pamoja na Marekani nchini Jordan, na hakuna pingamizi kwa kufunguliwa kwa ofisi ya mawasiliano ya Israel Damascus, mradi tu ofisi hiyo isiwe na hadhi ya kidiplomasia.

Hali hii inatokea wakati wakosoaji wanaona mchakato huu kama sehemu ya mradi mkubwa wa Marekani kuanzisha mpango mpya wa usalama katika eneo, pamoja na kuhalalisha hatua za utawala wa Israel chini ya mada za “utulivu”, “kupunguza mzozo” na “maendeleo ya kiuchumi”.